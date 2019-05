Horneland med bombe i laguttaket til Rosenborg

Etter sesongens første seier for Rosenborg, borte mot lille Rørvik i cupen sist, fortalte Erik Botheim at det store målet var å bli valgt foran Alexander Søderlund og Nicklas Bendtner.

Det tok fire dager for den talentfulle spissen å få oppfylt det målet. Mot Sarpsborg på Lerkendal starter nemlig Erik Botheim på topp, som med det får sin andre kamp fra start for Rosenborg så langt i karrieren. Han debuterte fra start mot Tromsø i fjor, og scoret 2–0 målet tidlig i andre omgang på Lerkendal.

Åpenbart har Horneland sansen for unggutten. Etter planen skulle Botheim få godt med spilletid i vinterens treningskamper, men da satte et brudd i foten en stopper for det.

Nå er Botheim tilbake med et realt smell – og altså startplass mot Sarpsborg.

Bendtner vraket

Botheim ble hentet fra Lyn sommeren 2016 og har trent med A-laget siden 2017. Tross lite spilletid i Eliteserien, har 19-åringen hele tiden meldt at det er på Lerkendal han kan få ut potensialet sitt som spiller. Nå får han en gyllen mulighet til å vise at han er klar for oppgaven.

Alexander Søderlund er visstnok ikke helt skadefri, mens laguttaket ligner en ren vraking av Nicklas Bendtner.

Meling venstre kant

Det samme gjelder for Samuel Adegbenro, som også starter på benken. Med Pål André Helland og David Akintola ute, tvinges Horneland til endringer på kantene. Og svaret på det, er ikke Adegbenro. Horneland dytter i stedet fram en litt brått friskmeldt Birger Meling på venstrekanten, mens Yann-Erik de Lanlay starter på høyre kant. Det betyr samtidig at Gustav Valsvik kommer inn på venstre back. Resten av forsvaret er slik det har sett ut denne sesongen.

Slik spiller RBK mot Sarpsborg (4–3–3):

André Hansen – Vegar Eggen Hedenstad, Tore Reginiussen, Even Hovland, Gustav Valsvik – Mike Jensen, Anders Trondsen, Anders Konradsen – Yann-Erik de Lanlay, Erik Botheim, Birger Meling.