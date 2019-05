Kristiansund-TIL: 1–0 (0–0)

Etter at Kristiansund vant 4–1 og 5–1 de to siste sesongene, var det et defensivt TIL-lag som kom på banen. Det fungerte lenge også. Det nærmeste hjemmelaget kom før hvilen, var da et frispark gikk via Bendik Bye og i stolpen halvveis ut i omgangen.