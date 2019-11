Malmefjorden-dommer fikk drømmen oppfylt: – En stor ære

LSK Kvinner – Vålerenga 5-1

TELENOR ARENA(Rbnett): Emilie Nautnes ble den store cupfinalehelten da hun med sine to scoringer var en sterk bidragsyter til at cupgullet gikk til LSK. Men hun var ikke den eneste aktøren i kvinnenes cupfinale med lokal tilknytning til Romsdalen.

25 år gamle Ingvild Aarland fra Lillehammer hadde fått det ærefulle oppdraget med å lede cupfinalen. Aarland dømmer for Malmefjorden, etter at hun bodde i område mens hun studerte på Høgskolen i Molde i tre og et halvt år.

Dette var hennes første cupfinale som hoveddommer, og hun var både stolt og ydmyk etter å ha levert en prikkfri forestilling.

– Dette var en stor opplevelse. Det er veldig gøy å få sjansen i en cupfinale. Helt fantastisk, oppsummerer Ingvild Aarland til Romsdals Budstikke på Telenor Arena.

Det å få en cupfinale er det som henger høyest for en dommer i Norge. Derfor gjør kampen henne ekstra stolt og glad for annerkjennelsen som ligger bak.

– Det er en stor ære å få en cupfinale. Det er det største man kan få her til lands, så det er en stor anerkjennelse. Det er veldig gøy når man har lagt ned så mye jobb for dette, sier hun.

God kontroll

Det var mange tøffe dueller, temperatur og annullerte scoringer ute på matta på Fornebu. Med andre ord all den dramatikken en cupfinale skal inneholde. Dommerteamet håndterte det aller meste på strålende vis, noe Aarland var godt fornøyd med.

– Det var en viktig kamp for begge, og det er bare gøy at det blir litt trøkk. Man prøver å forberede seg på forhånd. Jeg er godt fornøyd med gjennomføringa, og jeg synes vi kom oss igjennom med stoltheten i behold, sier hun.

– Vi har ikke sett de annullerte scoringene på nytt, men vi har en god følelse på dem. Vi skal ta en ordentlig oppsummering, men vi føler vi håndterte det på en bra måte.

Vil dømme internasjonalt

Nå drømmer dommertalentet om å få oppdrag også uten for Norge. Likevel forholder hun seg rolig, og stresser ikke med det.

– Det er en drøm å få dømme internasjonalt. Det får komme om det kommer, og kommer det ikke, så kommer det ikke. Jeg skal gjøre det jeg skal ute på banen, så kommer den muligheten om det er meningen.

Akkurat nå er Aarland faktisk for ung til å dømme i internasjonale turneringer. Neste år kan muligheten derimot by seg.

– Akkurat nå har vi tre FIFA-merker man kan ta i Norge. Alle tre er tatt, og man må være 26 år for å få muligheten. I tillegg må man selvfølgelig prestere godt over tid, sier Aarland, som egentlig er fra Lillehammer, men fortsatt representerer Malmefjorden.