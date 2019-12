To trøndere på banen i sesongfinalen for RBK

– Jeg kunne gitt deg laget, men jeg har det ikke klart. Marius Lundemo er tvilsom.

Det var trener Eirik Hornelands knappe kommentar på pressekonferansen før sesongavslutningen på hvilke elleve han sender ut mot PSV i Eindhoven torsdag kveld.

Lundemo ute

Nå viser laguttaket at meldingen om Lundemo stemmer. Hornelands så langt mest betrodde sentrale midtbanemann er ute. Det åpner for en real overraskelse – og en RBK-ellever med to trøndere fra start.

Edvard Tagseth får nemlig muligheten til å vise seg frem mot nederlenderne. Etter at den talentfulle midtbanespilleren signerte en 4-årskontrakt for RBK i sommer, har han vært i aksjon to ganger. Han startet borte mot Haugesund i starten av oktober, og fikk ti minutter på tampen i hjemmekampen mot PSV. Nå rykker han opp fra back-vikar til startmann på midten for Eirik Horneland.

Håper å avslutte på opptur

Pål André Helland får starte i sin andre kamp på rad, og dermed er altså trønderkvoten doblet foran kveldens oppgjør i Eindhoven – en kamp treneren har visse forhåpninger til.

– Hjemme på Lerkendal ga vi vekk kampen til PSV i de første minuttene, og dermed var matchen ferdig forholdsvis tidlig. Dersom vi klarer å levere en prestasjon på nivå med bortekampen mot Sporting, er det fullt mulig å henge med mot PSV, sier Horneland.

– Vi har lyst til å gå inn mot 2020 på en god måte, med en oppsving. Nå skal vi slippe ned skuldrene og glede oss til å spille på et fantastisk stadion mot en europeisk storhet, sier Mike Jensen om kampen.

Ellers er Tore Reginiussen tilbake i forsvaret, mens Arild Østbø debuterer i Europaligaen i sin siste kamp for Rosenborg. Det etter å ha gjennomført eksamen i mikroøkonomi tidligere på dagen. Alexander Søderlund har vært småforkjølet de siste dagene, men er med fra start.

Slik spiller RBK mot PSV:

Arild Østbø – Birger Meling, Even Hovland, Tore Reginiussen, Vegar Eggen Hedenstad – Mike Jensen, Anders Trondsen, Edvard Tagseth – Pål André Helland, Alexander Søderlund, Samuel Adegbenro.