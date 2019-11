Arsenal – Eintracht Frankfurt 1–2

Pierre-Emerick Aubameyang sendte hjemmelaget i ledelsen på overtid av den første omgangen. Gabriel Martinelli fant storscoreren, som scoret via tverrliggeren.

I den andre omgangen ble kampen snudd på hodet. To ganger dukket Daichi Kamada opp for Eintracht Frankfurt og sørget for borteseier i London.

Pipekonsert

Hjemmepublikummet svarte med unison piping ved kampslutt.

Avansementet bør likevel ikke være i fare for Arsenal. De topper gruppen med ti poeng, ett foran torsdagens motstander Eintracht Frankfurt. Standard Liege er nummer tre med sju poeng. Belgierne får besøk av nettopp Arsenal i siste runde, men etter 0-4-tap i London tidligere i høst skal det godt gjøres at de passerer den engelske klubben.

Kampen ble spilt på et glissent hjemmestadion. For Arsenal har slitt i innledningen av Premier League-sesongen, og mange supportere er kritiske til hovedtrener Unai Emery. Et Arsenal i motvind så ikke ut til å friste alle supporterne.

«Merkelig atmosfære. Det virker som en treningskamp», beskrev BBC i sitt livereferat. Det hører riktignok med til historien at bortesupporterne ikke var tillatt å møte på kampen grunnet utestengelse.

Xhaka tilbake

Den siste tiden har det blitt spekulert heftig om Emery er på vei ut, og spanjolen ble stilt flere spørsmål om sin egen framtid inn mot møtet med Eintracht Frankfurt.

Han lever nok ikke mindre farlig etter en skuffende kamp mot tyskerne.

Granit Xhaka var for øvrig tilbake for Arsenal torsdag. Sveitseren har ikke spilt for klubben siden han ble pepet av banen mot Crystal Palace i slutten av oktober.

Midtbanespilleren svarte den gang med å gestikulere mot hjemmesupporterne og kastet kapteinsbindet i bakken, noe som ble svært dårlig mottatt.