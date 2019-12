Fire snakkiser etter TIL-Stabæk: Slik var Gutans dramatiske vei mot nedrykk

1) Slik var TILs bunndrama gjennom 90 minutter

I det klokka passerte 18.00 startet alle eliteserielagene sine kamper – åpenbart på stillingen 0–0.

Det ga følgende tabell klokka 18.01:

11) Sarpsborg 08, 30 poeng, – 10

12) Strømsgodset, 30 poeng, – 14

13) Lillestrøm, 30 poeng, −15

14) TIL, 30 poeng, – 19

15) Mjøndalen, 28 poeng, – 15

16) Ranheim, 28 poeng, – 18

Dermed startet TIL på 14. plass de første minuttene. Og verken 1–0 til Brann mot Viking eller Molde mot Glimt før det var spilt 10 minutter endret på det.

Nervøsiteten i Tromsø var til å ta og føle på. Bortelaget hadde et par store muligheter før kvarteret var spilt.

Strømsgodset gikk opp i ledelsen mot Kristiansund etter 19 minutter, noe som sendte de opp på 32 poeng. For TILs del spilte det ingen rolle.

Skikkelig dramatisk ble det ikke før i det 21. minutt. Da havnet TIL under streken ettersom Ranheims Øyvind Alseth sendte laget sitt opp i ledelsen mot RBK på Lerkendal.

Dermed var TIL på 15. plass og 1.-divisjonsstatus i 2020.

Stopp i spillet forsinket TIL-kampen med 14 minutter. Dermed måtte de andre lagene vente på å starte sin andreomgang.

Før de gikk til pause hadde imidlertid Kristiansund mot Strømsgodset, noe som sendte sistnevnte tilbake på 30 poeng med bedre målforskjell enn TIL.

Verre ble det for TIL da Oliver Edvardsen slo Juha Pirinen på et innlegg, som ble headet i mål. Dermed gikk Stabæk opp i ledelsen, og TIL ned i 29 poeng.

Halvannet minutt etter pause kom målet alle på Alfheim ventet på. Et skudd fra Magnus Andersen havnet i tverrliggeren. Runar Espejord satt returen inn fra en meter med kneet, og sendte stadion til himmels.

Men rett etterpå satt Mjøndalens Fredrik Brustad inn 1–0, noe som sendte Mjøndalen opp på 30 poeng. Og TIL ned på sisteplass. Sekunder etter kom også Godsets ledelse mot Kristiansund.

Det betydde akkurat da fem lag på 30 poeng, men Gutan sist av dem alle.

I det 58. minutt utliknet Even Hovland for RBK mot Ranheim, noe som igjen sendte TIL opp på 15. plass.

Minuttene etter var preget av noen vanvittige TIL-sjanser, som ikke ga uttelling. Ett mål på dette tidspunktet ville tross alt sendt laget på sikker plass.

Det fikk ingen videre betydning for TIL, men RBK scoret 2–1 i det 76. minutt, før det ble både 2–2 og 3–2 i rask rekkefølge på Lerkendal.

For der det virkelig nå gjaldt – på Lillestrøm og i Mjøndalen – skjedde det ingenting.

De siste minuttene i en desperat kamp for et mål på Alfheim var ubeskrivelige. Og klokka 20.03, den 1. desember 2019, rykket TIL ned i 1.-divisjon for tredje gang.

2) Det varslede snøkaoset slo inn

I timene før avspark på Alfheim hadde en rekke frivillige med vaktmester Karl Andre Berg i spissen ryddet banen for snø.

Typisk nok startet det å snø akkurat da dommeren blåste i gang, noe som gjorde at den oransje ballen var godt synlig på et stadig hvitere Alfheim-dekke.

Etter 25 minutter var banemannskapet for første gang ute for å måke av strekene rundt 16-meteren.

I underkant av 33 minutter var spilt da dommer Tore Hansen stoppet spillet slik at banen kunne brøytes. Spillerne ble sendt i garderoben, og kom ut 14 minutter seinere til en nærmest grønn matte.

Snøbygene holdt seg unna til cirka halvveis i andre omgang, men kampen ble ikke stoppet.

3) TILs skadeskutte angripere

Verken Runar Espejord, Fitim Azemi eller Morten Gamst Pedersen var helt friske før skjebnekampen på Alfheim. og det var de to førstnevnte som startet denne gangen.

Azemi fikk en kjempesjanse rett etter den snaut 15 minutter lange pausen i førsteomgang. En sjanse han vil tenke lenge på.

Og sjansebonanzaen tiltok utover i andreomgangen. Det var ikke til å tro at TIL ikke scoret på de gedigne mulighetene.

Kvarteret før slutt kom Gamst inn for Juha Pirinen.

4) Nesten fullsatte tribuner

TIL valgte å slippe alle som ville inn på gratis på sesongens siste kamp. Å komme på et nesten fullsatt Alfheim ga spillerne den beste rammen de kunne bedt om.

Fra start av heiet tromsøværingene frem sine helter, men måtte i likhet med spillerne ute på matta se at bortelaget tok ledelsen, før Gutan utliknet.

Det er langt fra hver uke TIL trekker så mye folk på kamp. Og de lot seg høre, alle de 5.522 hele kampen igjennom.