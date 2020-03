Derby County – Manchester United 0–3

Venstreback Luke Shaw scoret det første målet og la opp til det andre da United koblet grepet med to scoringer i første omgang, og Solskjær smilte bredt på benken. Han kan se frem til kvartfinale mot Norwich om drøyt to uker.

Han hadde også god grunn til å glede seg over Odion Ighalos (30) prestasjoner. Den tidligere Lyn-spilleren var kraftig omdiskutert da han i januar ble hentet fra kinesisk fotball, men han har nå scoret tre mål på to kamper.

– Bra, bare bra, svarte Ighalo på norsk da Jan Åge Fjørtoft intervjuet ham for Viasat og spurte hvordan det føltes å score to mål. Resten av intervjuet foregikk på engelsk.

– Ole Gunnar Solskjær hentet meg hit, og jeg vil betale ham tilbake. Jeg er glad for å lære fra en stor manager og en stor tidligere spiss, sa han blant annet.

Solskjær selv roser sin nye spiss til BT Sports.

– Han er en annerledes spiss for oss og scorer noen gode mål. Det er ikke mange som kan score slike som hans første, sier nordmannen.

Til VG bedyrer Solskjær at fansen har enda mer i vente fra spissen.

– Han kommer til å bli skarpere. Jeg er ikke i tvil om at han kommer til å bli bedre og bedre, sier Manchester United-manageren.

LES OGSÅ: Slik spilte nordmannen en avgjørende rolle da Solskjær signerte ny spiss

Ighalo-suksess

Derby hang godt med i en halv omgang. United-legenden Rooney, som nå er spillende trener i Derby, hadde kampens første store sjanse i det 18. minutt med et frispark han skrudde over muren mot nærmeste hjørne, og Sergio Romero måtte vise klasse for å slå ballen ut.

Ikke lenge etter begynte divisjonsforskjellen mellom lagene å bli tydelig på Pride Park. Odion Ighalo hadde den første store United-sjansen, og målene fulgte ikke lenge etter.

CARL RECINE / Reuters / NTB scanpix

Ledermålet kom i det 33. minutt da to United-avslutninger ble blokkert, men den tredje gikk i en bue over Kelle Roos og falt ned i hjørnet. Derby-forsvaret stoppet skuddene til Jesse Lingard og Bruno Fernandes, men Shaw fikk volleytreff så ballen traff bakken, sneiet ryggen til Lingard og gikk i en høy bue før den datt ned i målet.

Backen er klokkeklar på at målet er hans, uansett hva Lingard sier etter å ha truffet ballen med ryggen.

– Han kan ikke ta æren for den. Uansett hva som skjer, så tar jeg den, sier Shaw til BT Sport.

Fem minutter før pause spilte Shaw opp på Odion Ighalo i straffefeltet. Spissen var sterk da han kranglet ballen forbi Max Lowe og Craig Forsyth og avsluttet før George Evans fikk taklet.

Til pause sang United-tilhengerne Ighalos navn, og de skulle få flere grunner til det i 2. omgang.

I det 70. minutt spilte Ighalo pent ut til kaptein for dagen Juan Mata på høyresiden og løp i posisjon til å møte innlegget inne i feltet. Den første avslutningen ble reddet på streken, men nigerianeren banket returen i nettaket på ekte måljegervis.

Rooney-nedtur

Mellom de to målene i første burde United trolig hatt straffespark da et Fernandes-skudd traff hånden til Evans, og på overtid i første omgang pådro Rooney seg gult kort for en stygg nedsparking av Scott McTominay. Dagen ble ikke slik 34-åringen hadde drømt om.

Derby gravde seg ikke ned og startet friskt også etter pause, med et par gode sjanser som resultat. Max Bird og Martin Waghorn hadde farlige avslutninger, men som i første omgang satte United snart skapet på plass.

Foto: Rui Vieira, AP / NTB scanpix

Rooney viste noen ganger frem en flott pasningsfot, og på hans fremspill var Jack Marriott nær et trøstemål i det 77. minutt. Romero slo ballen til corner og holdt nullen.

De dårlige nyhetene for United kom før kampstart. Harry Maguire skulle startet i Derby, men kapteinen ble stoppet av en ankelskade som også gjør ham usikker til helgens byderby mot City.

– Han tråkket over på trening. Jeg håper han blir klar til søndag, men jeg er ikke sikker, sa Solskjær.

(NTB / 100 % Sport)