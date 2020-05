– Haaland er i stand til å vinne denne kampen for Dortmund. Han har vist ikke bare mot de fleste, men også mot de beste, at han kan score mål. Og han har vist det på så mange ulike måter at nesten uansett kampbilde mot Bayern, kan han bli matchvinner.

Det sier Lars Tjærnås til Aftenbladet. Den tidligere topptreneren er ekspertkommentator i Viasat og skal kommentere kampen i kveld.