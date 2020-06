Markovic banket Start i ledelsen. Men så snudde Odd kampen.

Odd-Start 2–1

Start spilte en god første omgang mot Odd i Skien. Men det var hjemmelaget som til slutt stakk av med seieren i Starts første kamp etter koronapausen.

Fakta: Kampfakta Odd-Start Odd-Start 2–1 (0–1) Treningskamp: Skagerak Arena, Skien. Mål: Odd: Kachi (54'), Børven (64'). Start: Markovic (27'). Odd (4–3–3): Sondre Rossbach- Espen Ruud, Fredrik Semb Berge, Steffen Hagen, Birk Risa- Markus Kaasa, Odin Bjørtuft, Fredrik Nordkvelle- Onyekachi Ugwuadu, Torgeir Børven, Elbasan Rashani. Start (4–2–3–1): Amund Wichne – Eirik Wichne, Vegard Bergan, Jesper Daland (Joackim Jørgensen 60'), Kristoffer Tønnessen (Henrik Robstad 60') – Erlend Segberg (Adnan Hadzic 60'), Afeez Aremu – Kasper Skaanes (Mikael Ugland (46'), Eman Markovic (Sander Sjøkvist 83'), Kevin Kabran – Mathias Bringaker (Kristian Strømland Lien 83').

Markovic banket Start i ledelsen

Etter 27 minutter smalt det fra Eman Markovic og Start. Kasper Skaanes stormet oppover langs høyrekanten, og la inn foran mål. Odds keeper Sondre Rossbach fikk hånden på ballen, men fikk kun slått ballen ut i feltet. Der plukket Markovic opp ballen. Lyngdølen dro seg forbi en Odd-forsvarer og banket ballen opp i det nærmeste krysset med venstrebeinet.

Nils Tore Olsen

Tor Henrik Stensland

Etter 33 minutter ble nok Odd skuffet over at de ikke klarte å utligne til 1–1. Espen Ruud prikket et innlegg inn til Fredrik Nordkvelle, som helt umarkert headet rett på keeper fra 10 meter. Det var Odds første store sjanse i første omgang.

Selv om Start var gode offensivt i den første omgangen, hevet Odd seg noe før pause.

Et par minutter før pause fikk Nordkvelle en ny god mulighet da han kranglet med seg ballen forbi Afeez Aremu. Odds midtbanespiller avsluttet rett på Start-keeper Amund Wichne, som fikk slått ballen unna.

Odd utlignet

Like etter pause fikk Odd scoringen sin etter et unødvendig balltap hos Start.

Etter 54 minutter prøvde Start å spille seg ut, men Eirik Wichne mistet ballen på egen banehalvdel. Torgeir Børven mottok ballen i mellomrommet og spilte Kachi alene med keeper. Sistnevnte var kald og rolig foran mål, og plasserte ballen ned i det lengste hjørnet bak en utspilt Amund Wichne i Start-buret.

Nils Tore Olsen

Slapp inn på dødball

Etter 64 minutter hadde Odd snudd kampen. Et hjørnespark fra høyreback Espen Ruud ble stusset bakover i feltet.

Der dukket måltyven Torgeir Børven opp, og breisidet ballen inn i det nærmeste hjørnet. Dermed hadde Odd snudd kampen.

Etter utligningen til Odd var det hjemmelaget som var best. Flere balltap hos Start bidro til mange gode kontringsmuligheter for de hvitkledde. Etter 67 minutter hadde Kachi muligheten til å bli tomålsscorer etter at Ugland mistet ballen. Men Wichne reddet avslutningen fra Kachi, og slo ballen ut til corner.

Start nære 2–2

Etter 73 minutter kunne Eman Markovic blitt tomålsscorer. Aremu slo en god pasning ut til Ugland på høyrekanten. Sistnevnte fant Markovic på ti meter, men Starts nummer åtte klarte ikke å legge avslutningen langt nok til siden, og dermed ble skuddet reddet av Odds keeper.

Ti minutter før slutt burde Odds innbytter Bilal Njie da han skjøt ballen himmelhøyt over mål fra sju-åtte meter. Børven hadde også en gigantsjanse fem minutter på slutt, da spissen headet utenfor fra fem meter.

Etter 88 minutter slo Henrik Robstad inn et godt innlegg på bakerste stolpe. Innbytter Sander Sjøkvist fikk en enorm sjanse til å score, da han umarkert skjøt ballen over mål fra sju-åtte meter.

Martin Ramsland, Eirik Schulze, Adeleke Akinyemi, Espen Børufsen, Andri Tryggvason, Isaac Twum, og Henrik Gjesdal er ikke med til Skien på grunn av skader.