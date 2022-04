Wayne Rooneys Derby rykket ned fra Championship etter overtidsdrama

(QPR - Derby 1–0, Reading - Swansea City 4–4) Det har vært en tøff sesong for Derby, men de har kjempet med nebb og klør mot nedrykk. Men i mandagens dramatiske Championship-runde ble skjebnen beseglet for Wayne Rooneys lag.

RYKKET NED: Det ble en tung sesong for Wayne Rooney, som likevel har fått mye ros for jobben han har gjort.

18. apr. 2022 18:18 Sist oppdatert nå nettopp

En sen scoring fra Queens Park Rangers’ Luke Amos og en overtidsutligning fra Reading mot Swansea sørget for at Rooney og Derby County rykket ned fra Championship og må belage seg på League One-fotball neste sesong.

Etter mandagens resultater har de ti poeng opp til trygg grunn med tre kamper igjen å spille, så håpet er ute for Derby. Det blir deres første sesong på nivå tre i engelsk fotball siden 1985/86-sesongen.

– Jeg er naturligvis skuffet, trist og opprørt, men jeg er også stolt, sier Wayne Rooney i et intervju med Sky Sports.

21 minuspoeng

Derby-laget har kjempet med alt de har mot nedrykk denne sesongen. De har lidd voldsomt etter å ha blitt satt i administrasjon på grunn av økonomiske problemer og startet sesongen med 12 minuspoeng.

De ble senere trukket ytterligere ni poeng - så Derby endte med hele 21 minuspoeng.

To uker før seriestart hadde de ni seniorspillere i i troppen og var i lang tid under overgangsnekt. Derby fikk etter hvert signere spillere som var kontraktsløse, men kunne bare tilby ettårskontrakter.

De fikk også lov til å hente spillere på låneavtaler i maks seks måneder, men med strenge regler når det kom til lønninger.

Likevel så det ut som Rooney kunne gjøre det umulige mulig: Å holde Derby i Championship. England- og Manchester United-legenden har fått mye ros for jobben han har gjort i sin første managerjobb.

Hadde det ikke vært for minuspoengene, ville Derby vært på 17. plass og trygg grunn nå. I løpet av sesongen har de overrasket mange med noen imponerende resultater, blant annet seirer mot topplagene Bournemouth og Fulham.

Ellevilt Reading-comeback

Men nedrykket ble mandag et faktum: Et sent Luke Amos-mål for Queens Park Rangers gjorde at Derby tapte 0-1 for London-laget. Stefan Johansen kom inn fra benken og spilte det siste kvarteret for QPR.

Men det var Readings overtidsutligning mot Swansea City som til syvende og sist beseglet The Rams’ skjebne.

Tom McIntyres 4-4-scoring fem minutter på overtid sørget for at Reading er ti poeng foran Derby - med tre kamper igjen å spille.

Reading lå med halvtimen igjen å spille under 1–4 mot Swansea, men vartet opp med et spektakulært comeback som beseglet Derbys skjebne. Ørjan Håskjold Nyland var for øvrig med på comebacket ettersom han sto hele kampen for Reading.

Englands mestscorende spiller gjennom tidene fikk jobben på permanent basis den 15. januar i fjor etter noen måneder som midlertidig manager. Han har siden vært krystallklar på at han ikke forlater posten sin, til tross for at han var aktuell for jobben som Everton-manager.

Derby holdt seg med nød og neppe i Championship forrige sesong.

Klubben går fortsatt en usikker fremtid i møte, ettersom de ennå ikke har fått nye eiere og den økonomiske situasjonen er høyst usikker.

Om det blir med eller uten Rooney gjenstår å se.