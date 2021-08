Nok en spiller på vei ut: Brann har gitt Rasmussen beskjed om å finne seg ny klubb

Mathias Rasmussen kan være på vei bort fra Brann etter mindre enn ett år i klubben.

Mathias Rasmussen kan ha spilt sin siste Brann-kamp.

Øystein Vik Journalist i BT

26. aug. 2021 14:57 Sist oppdatert nå nettopp

Branns Mathias Rasmussen kom til Brann i oktober i fjor, og har bare spilt 26 kamper for klubben.

Nå kan lyngdølen allerede være på vei bort fra Brann og Bergen.

Etter det BT kjenner til har Rasmussen fått beskjed av Brann at han kan finne seg ny klubb. Det tøffe budskapet skal han ha fått servert etter trening onsdag.

– Jeg har ingen kommentar til dette, sier Ole Petter Drevland, spillerens agent og advokat.

Heller ikke Rasmussen selv ønsker å kommentere saken på det nåværende tidspunkt.

Jimmi Nagel Jacobsen i Brann har ingen kommentar til at Rasmussen er på vei bort.

Brann vil ikke kommentere

– Hva vi snakker om med våre spillere på interne møter ønsker ikke jeg å kommentere, sier Jimmi Nagel Jacobsen, sportssjef i Brann.

Han vil verken bekrefte eller avkrefte BTs informasjon.

Rasmussen var en av de ni Brann-spillerne som signerte på en erklæring der de beklaget at de hadde vært på nachspiel på Stadion. Han har ingenting med den pågående politietterforskningen å gjøre.

Støttet Barmen

Etter nachspielet var Rasmussen tidlig med å bekrefte at han hadde vært til stede.

Da Barmen ble sparket, sa sørlendingen etter kampen mot Strømsgodset dette på spørsmål fra VG om han syntes det var riktig.

– Jeg kan bare svare for meg selv og si at jeg syns Barmen er en fantastisk fotballspiller og person, og jeg syns absolutt at han skulle vært i klubben. Men det er ikke mitt ansvar.

Slik BT forstår saken er det Rasmussens uttalelser i media, blant annet om Barmen, som gjør at Brann nå har erklært ham uønsket.

Overgangsvinduet er åpent frem til 31. august. Rasmussen har kontrakt med Brann ut 2023-sesongen.