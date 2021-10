Mener sesongen er i ferd med å bli en fiasko: – Det er for dårlig

Åge Hareide var svært skuffet over hvordan spillerne hans ga Lillestrøm initiativet i kampen. Markus Henriksen mener 2021 per nå er en fiaskosesong for Rosenborg.

Markus Henriksen etter kampen mot Lillestrøm.

30. okt. 2021 20:29 Sist oppdatert nå nettopp

Markus Henriksen fikk spørsmål fra Adresseavisen om 2021-sesongen per nå er en fiaskosesong:

– Ja, det vil jeg si. Det er for dårlig iallfall, sier Henriksen etter å ha tapt 1–3 mot Lillestrøm.