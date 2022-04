Ellevill målfest mellom Manchester City og Real Madrid: – Du store all verden

(Manchester City – Real Madrid 4–3) Real Madrid gikk til tider i oppløsning mot Kevin de Bruyne (30) og Manchester City, men briljante Karim Benzema (34) holdt liv i finaledrømmen med en minneverdig straffe.

26. apr. 2022 22:53 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Forventningene var store før gigantmøte mellom Manchester City og Real Madrid, og sjelden har en kamp innfridd så til de grader.

Syv scoringer, mange av dem spektakulære, ble servert foran et fullsatt Etihad Stadium.

Kevin de Bruyne startet festen, før Karim Benzema avsluttet med sin panenka-straffe ti minutter før slutt.

– Målvakter vet hvordan jeg tar straffer, så noen ganger må man endre, sier Benzema til RMC Sport.

Det var franskmannens andre scoring i kampen, og med det er han oppe i 14 scoringer i Champions League denne sesongen. Ni av dem har kommet på de siste fire kampene i turneringen. Det antallet er det bare trekløveret Cristiano Ronaldo, Lionel Messi og Robert Lewandowski som har nådd på en sesong i Europas gjeveste klubbturnering.

– En fantastisk kamp, skriver tidligere Real Madrid-spiller Mesut Özil på Twitter, og legger til at Benzema har gjort seg fortjent til å vinne Ballon d’Or.

– Helt ærlig tenker jeg hovedsakelig på å vinne La Liga og Champions League, ikke Ballon d’Or. Jeg tenker først og fremst på de kollektive troféene, sier Benzema.

– Du store all verden. Vi har sett absolutt alt i denne kampen. Utrolig mot og ferdigheter. Å tørre å slå straffen rett ned i midten krever litt av deg. For en kamp vi har hatt her i kveld, sier tidligere storscorer Alan Shearer hos BBC Radio 5 Live.

Kampen mellom Manchester City og Real Madrid er den semifinalen i Champions League-historien med flest mål – sammen med Ajax mot Bayern München i 1995 og Liverpool mot Roma i 2018, som begge endte 5–2.

– For fansen som så på var det åpenbart en fantastisk fotballkamp, sier Phil Foden til BT Sports.

– Som en manager, når du ser laget ditt spille på denne måten, er resultatet det minst viktige - selv i en semifinale i Champions League, sier Manchester City-manager Pep Guardiola til TV 2.

– 8–0 hadde vært bedre, men det skjer bare i eventyr og i fantasien, legger spanjolen til.

KVELDENS FØRSTE: Kevin de Bruyne jubler sammen med Phil Foden etter sitt 1–0-mål.

Det tok bare halvannet minutt før ballen lå i nettet for første gang.

Riyad Mahrez løftet ballen inn i feltet, der De Bruyne stupheadet ballen i mål etter 93 sekunder.

Ti minutter senere kom nummer to, og nok en gang var De Bruyne involvert. Det belgiske midtbanegeniet la ballen inn til Gabriel Jesus, som fulgte opp sine fire scoringer i helgen med å sette inn 2–0.

For første gang i sin stolte Champions League-historie hadde Real Madrid sluppet inn to mål i løpet av de første elleve minuttene av en kamp, og det kunne fort sett enda styggere ut for Carlo Ancelottis mannskap.

Etter en snau halvtime ble nemlig Mahrez spilt fri på høyrekanten. Han hadde med seg Foden på blank kasse, men gikk for egne sjanser og banket ballen i nettveggen.

Like etter fikk Foden en stor mulighet, men hans forsøk snek seg utenfor stolpen av Real Madrid-keeper Thibaut Courtois.

– Vi startet veldig bra, og kunne punktert kampen, sier Foden etter kampen.

Manchester City-dominansen hadde vært enorm, men etter en drøy halvtime smalt det imidlertid motsatt. Ferland Mendy løftet inn til landsmann Karim Benzema, som brukte venstrefoten på perfekt vis da han sendte ballen i det lengste hjørnet.

Foden misbrukte to gode muligheter, men på det tredje skulle det skje for unggutten. Fernandinho løftet ballen inn til en umarkert Foden, som headet inn 3–1 tidlig i andre omgang.

Bare et par minutter etter at Foden fikk nettsus, prikket Vinícius Júnior inn 3–2 – før Manchester City gikk opp i en tomålsledelse for tredje gang i kampen. Ballen falt til Bernardo Silva, som banket den opp i krysset med en strålende avslutning.

Da man trodde kampen ikke kunne ha flere vendinger, fikk Real Madrid straffe etter en hands av Aymeric Laporte ti minutter før slutt.

Benzema stilte seg opp, og tok ansvar med en strålende panenka-straffe – betegnelsen på når man chipper ballen i mål fra ellevemetersmerket.

Neste onsdag møtes lagene til returoppgjør i den spanske hovedstaden. Der avgjøres det hvem som skal til Champions League-finalen i Paris 28. mai.

PS! I den andre semifinalen møtes Liverpool og Villarreal til sitt første oppgjør onsdag kveld.