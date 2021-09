VG-eksperter mener jevn gullstrid er et svakhetstegn

Høstens innspurt i Eliteserien er spennende enn på lenge. Det bør man ikke bare juble for, mener flere VG-eksperter.

– Jeg mener helt klart det er et svakhetstegn i hvert fall, sier Kai Bardal, som er fotballekspert i VG.

– Jeg mener at det er et svakhetstegn at det ikke er noen lag som dominerer, det svinger for mye, sier kollega Haakon Lunov.

Det er bare fire poeng fra Bodø/Glimt på førsteplass og ned til nyopprykkede Lillestrøm, som har overrasket stort og er på femteplass.

Mellom der ligger Molde, Kristiansund og Rosenborg.

– Sånn det er nå er bra for spenning og underholdning, men for kvaliteten på norsk fotball er jeg usikker, mener Lunov.

Lunov peker på at ingen topplag er stabile over tid – og tror det svekker norske lags sjanser utenfor våre egne landegrenser.

– Men Bodø/Glimt og Molde gjør det jo bra i utlandet? Molde slo ut Hoffenheim og spilte jevn med Granada, Glimt knuste nettopp Zorya som bare har tapt mot Dynamo Kiev og ett til i ukrainske ligaen?

– Molde sitt avansement til sluttspillet var knallsterkt, men hva ender det opp med i år? Hvor er stabiliteten? Bodø/Glimt fortsetter å få mye ut av ting – selv om de har solgt kvaliteten og stabiliteten, sier Lunov – og fortsetter:

– Men for norsk fotball totalt sett så har vi med ett lag i gruppespillet til UEFA Conference League. Er dette godt nok eller bør vi ha høyere ambisjoner?

– Jeg blir aldri klok på Molde i så måte. Jeg ser at det de driver med har et høyt toppnivå, men de vant jo for eksempel gruppen sin i Europa League i 2015 samtidig som de var sjanseløse på seriegull, sier Kai Bardal.

Kai Bardal mener at det ikke er overraskende at Bodø/Glimt per september 2021 slår et bra lag på hjemmebane.

Derimot er det urovekkende at Bodø/Glimt leder selv om de «har solgt hele angrepsrekken og fått fjerdemann (stortalentet Victor Boniface) skadet». Han poengterer at Glimt «var helt på tannkjøttet en stund i vår».

– Flere av lagene som egentlig skulle vært gode har basert seg på poling og kraftfotball i flere år, sier Bardal – og sikter til Rosenborg og Brann.

– Vålerenga har verdens mest rigide stil og kommer aldri til å vinne noe som helst. De som prøver på noe moderne og som ligner litt på seriøs fotball er de med minst ressurser, som Tromsø og Sandefjord. Man får ikke skikkelig nivåheving før de som har forutsetninger til det prøver på en fotball med litt potensial, fortsetter han.

Tidligere i september tok Terje Liverød et kraftig oppgjør med norsk fotball hvor han blant annet pekte på at fire av de fem lagene i toppen er små byer – noe han mener er særegent for norsk fotball.

– Jeg mener er ugunstig for norsk fotball er at lagene fra de store byene ikke leverer. Se til Sverige, sier Joacim Jonsson til VG.

Han mener at svaret kanskje kan ligge i at 16 lag er for mange lag for Norges øverste nivå.

– Skal pengene fordeles på færre lag og spillerne samles i færre klubber? Og på den måten øke kvaliteten. Nå er det nok slik at det vannes litt ut og spillerne fordeles, sier Jonsson – og legger til:

– Samtidig er det slik at de store byene ikke leverer. De med ressurser og forutsetninger. Her skiller seg Norge ut. Det er ugunstig for interessen.

Tor-Kristian Karlsen mener at de små lagenes deltakelse i gullkampen er mer spesielt enn at det er jevnt i både topp og bunn av tabellen.

– Jeg synes det er naturlig at Bodø/Glimt, Molde og Rosenborg kriger om seriemesterskapet – det er ikke noe annet enn forventet. Derimot er det spesielt at KBK, som mistet flere sentrale spillere før denne sesongen, henger med i toppen, sier Karlsen.

Han er full av lovord om Kristiansund BK, som «alltid har vært vanskelige å slå» og har en rendyrket spillestil, mens han mener Lillestrøm har gjort en «fantastisk jobb» på overgangsfronten. Karlsen er også veldig imponert over det Geir Bakke & Co. har fått til på kort tid i Lillestrøm.

– Det er sikkert ikke noe styrketegn at det er fem-seks lag med i toppen, men noe handler om tilfeldigheter og samtidig er Eliteserien en «selgende liga». De beste spillerne selges ut av landet så fort de har oppnådd ti-tolv gode kamper og når det til gjengjeld er svært vanskelig å erstatte gode spillere – på grunn av lavt lønnsnivå – er det naturlig at det oppstår tilfeldigheter, sier Karlsen, men skyter inn:

– For interessen er den jevne toppstriden imidlertid et stort pluss! Nå blir det mest sannsynlig drama helt til de siste rundene.