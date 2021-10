På ett område feiler Norge alltid. Nå tar Ødegaard selvkritikk.

ISTANBUL (Aftenposten): – Vi må gjøre noe annerledes, sier Martin Ødegaard før fredagens skjebnekamp.

Martin Ødegaard får sin 34. landskamp mot Tyrkia. Og én av hans aller viktigste.

8 minutter siden

Solen gikk ned utenfor stadionveggene. Innenfor satt Martin Ødegaard og svarte på spørsmål fra norske og tyrkiske journalister.

Fredag kveld kan solen gå ned for Norges VM-håp. Det henger hvert fall i en tynn tråd, dersom landslaget taper for Tyrkia.

Da vil 21 år uten mesterskap for herrelandslaget bli 22 år, 23 år og 24 år. Hvert fall.

Gang på gang har Norge sviktet i avgjørende kamper.

I 2020 ble EM-drømmen knust etter et tap for Serbia.

I 2015 ble EM-drømmen knust etter et tap for Ungarn.

I 2013 raknet VM-håpet mot Sveits og Slovenia.

Og går man lenger tilbake, finner man flere skuffende tap, flere øyeblikk der Norge kun var nær å gå til sluttspill.

– Hvorfor skal det snu mot Tyrkia?

– Vi må gjøre noe annerledes, da, erkjenner Ødegaard fra podiemikrofonen.

– Som du sier, det er ikke godt nok det vi har levert tidligere, det jeg har vært med på av viktige kamper, fortsetter Ødegaard.

Enda viktigere nå

Ødegaard har allerede rukket mange oppturer og nedturer.

I en alder av 22 år er han blitt en landslagsveteran. Kun Mohammed Elyonoussi (27) har flere landskamper i Norges tropp.

Ødegaard peker på forrige landslagssamling som en opptur. Da slo Norge Montenegro og Latvia, og spilte uavgjort mot Nederland. Resultatene satte Norge i en god posisjon før skjebnekampen i Tyrkia.

Men nå har Norge et annerledes lag.

Erling Braut Haaland er skadet. Alexander Sørloth er skadet. Mathias Normann er skadet. Og da er kun en brøkdel av forfallene nevnt.

Blant de mest kjente spillerne, er kun Ødegaard igjen.

– Føler du at du må bære laget litt ekstra nå?

– Det har jeg kjent ganske lite på. Vi er et lag og vi er avhengige av alle. Vi mangler noen, men det er ikke fokuset vårt nå. Vi har en meget bra tropp og et meget bra lag. Vi er avhengige av alle sammen for å kunne vinne i morgen, sier Ødegaard.

Går for seier

For å vinne, det er målet. Det har Ståle Solbakken sagt. Og det sa Martin Ødegaard også fredag kveld.

En seier vil gi Norge svært gode muligheter for annenplassen (en play-off-plass) – og absolutt en mulighet til førsteplassen (en direkte VM-plass).

– Hvor avgjørende er resultatet fredag kveld?

– Jeg vil ikke si det er avgjørende, det er igjen tre kamper etterpå. Men klart det er en veldig viktig kamp for å feste grepet om de to første plassene, sier Ødegaard.

Martin Ødegaard stilte først på en pressekonferanse. Så gikk han ut og trente med lagkameratene på Fenerbahces stadion, der fredagens kamp spilles.

Mentale forberedelser

Forskjellen mellom tap og seier er stor. Det skjønner naturligvis landslagssjef Ståle Solbakken. Han svarte alvorlig og profesjonelt på alle spørsmål. Men han bar preg av en mann som ivret etter å komme ut på gresset og gjøre siste finpuss før skjebnekampen.

– Hvordan jobber dere med det mentale før en så viktig kamp?

– Det er ved å snakke mye sammen, og sammen prøve å finne den gode følelsen fra forrige samling, selv om det er et litt annerledes lag nå, sier Solbakken.

– De beste psykologtimene er nok samtalene spillerne har seg imellom. Det er viktig at stemningen i troppen er god og man har tillit til hverandre.

Det tror jeg er ganske sterkt nå, sier Solbakken.

Så svarte Solbakken på noen spørsmål fra tyrkiske journalister. De ville vite hva han tenkte om at Tyrkia har fått ny trener, tyske Stefan Kuntz.

Deretter reiste han seg og smatt ut av pressekonferanserommet. Når han sitter der 29 timer senere, kan Norge ha tatt et langt steg mot VM.

Tyrkia-Norge spilles 20.45 fredag. Kampen sendes på TV 2.