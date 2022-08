Berg ser tilbake på Glimts tigger-fortid: – Det var helt sykt

(Beløp i kroner med dagens kurs)

2. september:

Vinner av CL-playoff: 0

Taper av CL-playoff: 50 mill.

Startpenger CL-gruppespill: 150 mill.

Startpenger EL-gruppespill: 34 mill.

Koeffisientbonus EL: Minimum 1,3 mill.

16. september:

Koeffisientbonus CL: Minimum 11 mill.

21. oktober og 18. november utbetales pengepremier fra gruppespillet og første halvdel av «markedspoolen».

I CL gir en seier i en enkeltkamp 28 millioner, mens man får ni millioner for uavgjort. En såkalt «market pool» på tre milliarder kroner fordeles mellom klubbene på vei mot finalen.

I EL får klubbene seks millioner per seier og to millioner per uavgjort. Markedspoolen i Europa League er estimert til 1,4 milliarder kroner.