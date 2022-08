Dømmer Glimts skjebnekamp: – Mange kaller ham «spansk fotballs største personlighet»

Bodø/Glimts Champions League-skjebne kan ligge i Antonio Mateu Lahoz (45) sine hender. Dommeren er en av de store profilene i spansk fotball.

24. aug. 2022 08:21 Sist oppdatert 6 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Lahoz er en skikkelig karakter, på godt og vondt, sier Viaplay-kommentator Petter Veland til VG.

Han har sett og kommentert utallige oppgjør med den spanske kamplederen i La Liga, og Lahoz er meget anerkjent i UEFA og FIFA. I kveld leder han det TV 2-sendte oppgjøret mellom Dinamo Zagreb og Bodø/Glimt.

VG Live: Følg kampen fra kl. 21.00

– Mange kaller ham spansk fotballs største personlighet, og det er ikke nødvendigvis en fordel når man er dommer. Han er synlig hele tiden, men har sagt i utallige intervjuer at det ikke er noe han ikke prøver på, sier Veland.

– Samtidig er han opptatt av å være seg selv ute på banen. Måten han leder kampene på skiller seg ekstremt fra det man er vant med å se i for eksempel England, mener Veland.

45-åringen har stadig dialog og nærkontakt med spillere, og han er ikke redd for å bruke god tid på å forklare og dirigere. Han kan da også finne på å daske spillere i bakhodet, eller å gi dem en klem og noen velvalgte ord etter sviende nederlag.

– Jeg husker en situasjon der han hjelper en spiller opp og gir gult kort i samme slengen, smiler Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen.

Det er bare en av mange med Lahoz: Da Ukraina tapte VM-playoffkampen mot Wales i juni, gikk dommerprofilen rundt og trøstet Oleksandr Zintsjenko og lagkameratene. Det var en helt spesiell kamp på grunn av krigen i Ukraina, men trøst og nærkontakt med spillere er noe Lahoz aldri har vært redd for.

– Han har mange fakter og er ikke redd for kroppskontakt, forklarer Veland som passer på å advare Glimt-spillerne.

TETT PÅ: Antonio Mateu Lahoz gir Tottenhams Fernando Llorente en klem etter hjemmetapet mot Ajax i Champions League-semifinalen i april 2019.

– De må følge med, for senest lørdag dømte Lahoz en kamp mellom Osasuna og Cádiz der sistnevnte fikk Tomas Alarcon utvist. Han hadde ikke fått med seg at han hadde gult kort fra før. Lahoz har en tendens til å se én vei, og dele ut kort til noen i motsatt retning, sier Veland.

Det er uansett snakk om en dommer som jevnt over holder høyt nivå. Lahoz dømte Champions League-finalen mellom Chelsea og Manchester City i 2021. Med 1–0 å gå på fra første kamp kan det være en fordel for Glimt at Lahoz bruker mye tid, og han har ikke for vane å legge til alt som går med underveis.

– Det som i alle fall er sikkert er at Lahoz ikke lar seg distrahere av hjemmefansen som piper, eller at det koker ute på banen. Han blir skjerpet av slike ting, og kampen er i trygge hender, slår Veland fast.

– Når du får en som har den erfaringen og har dømt Champions League-finale, vet du at vi er i trygge hender. Men vi har aldri fokus på dommerne, understreker Kjetil Knutsen.