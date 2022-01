Solbakken frykter nye tiltak skal lamme idretten: – Går en grense

Den profesjonelle lagsporten må beskyttes nå, og så må breddeidretten slippe å lide mer. Det er landslagssjef Ståle Solbakkens (53) råd før regjeringen presenterer nye coronatiltak på fredag.

VENTER I SPENNING: Som så mange i Idretts-Norge er landslagssjef Ståle Solbakken spent på de nye corona-restriksjonene som er varslet.

11. jan. 2022 22:08 Sist oppdatert nå nettopp

Landslagssjefen i fotball har ikke vært redd for å si sin hjertens mening om vilkårene for idretten i Norge under pandemien de siste to årene. Solbakken har vært misfornøyd med mye, og nå frykter han nye coronatiltak skal lamme idretten.

– Jeg som landslagstrener har store forhåpninger til at den profesjonelle idretten i Norge – også andre lagidretter som håndball og ishockey – blir beskyttet nå, at man i større grad lar idretten ta ansvar for smittevernet. Nå får man gi dem tilliten slik at man kan gjennomføre treninger og kamper på det profesjonelle nivået og så må man sørge for at man beskytter folkehelsen når det gjelder breddeidretten. Det går en grense for hvor mange måneder – og nå er vi oppe i år også – vi ikke kan prioritere disse under en pandemi, sier Ståle Solbakken til VG.

Landslagssjefen mener barne- og ungdomsidretten må få slippe til og er klar på at «enmeterskravet» ikke kan være det som stopper sporten hvis man er dyktig på alle andre smitteverntiltak.

– Jeg tror man må anerkjenne at vi er en fase nå hvor man må ta hensyn til det. Etter to år med pandemi forstår man mekanismene og kan utøve dette uten at dette får konsekvenser for smittetallene. Folk er sammen på skole og i arbeidsliv og klarer å håndtere dette. Det har vært et mantra at man skal beskytte barn og unge. En stor del av barn og ungdommers liv er jo skole, idrett og fritidsaktiviteter. Da må man legge mer praktikk bak de ordene og vise det, oppfordrer Ståle Solbakken.

Solbakken vil at den profesjonelle lagsporten må beskyttes og at breddeidretten får drive sin virksomhet.

– Det er en viktig del av den norske folkehelsen, og det har vært veldig, veldig undervurdert, sier Solbakken.

– Et mareritt

– Blir det ikke helt feil med et «frislipp» for idretten når prognosene er slik at smitten vil øke kraftig utover måneden og at trykket på sykehusene vil toppe seg i februar?

– Alle forstår at det er vanskelig og en balansegang. Jeg har aldri lest noen undersøkelse som konkluderer med at trening, idrett og kamper har bidratt til økt smitte. Jeg kan heller ikke huske å ha sett at enmetersregelen i idrett har vært virkningsfull eller dokumentert viktig for smittetallene.

– Hvordan er det mulig å få til godt smittevern og fotballaktivitet med tette dueller?

– For barn og ungdom er det de samme på skolen som skal utøve idretten på kvelden. Det er essensen i det. Det må være mulig å tilpasse seg slik at man kan leve med aktivitet og sport under en pandemi. Det kan være vi får en liten økning i smittetall, men hva med den mentale betydningen for resten av samfunnet? Det er totalen som er viktig her, og jeg skjønner at dette er en utakknemlig oppgave for de som skal bestemme dette. De blir dratt i alle retninger.

Landslagssjefen bor i København og trekker frem Danmark som et eksempel. Selv med en smitterate på 4.421 smittede per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene stopper ikke idretten opp.

Til sammenligning var smitteraten i Norge tirsdag på 1354 smittede per 100.000 innbyggere.

– Breddeidretten har i større omfang vært mer åpen. Danmark har valgt å takle dette på en annen måte. Det er ulike måter å løse ting på, det får vi ha respekt for.

– I høst ønsket du et regjeringsskifte. Er du fornøyd med hvordan den nye regjeringen har håndtert pandemien?

– Det får vi jo se på fredag, sier Ståle Solbakken.

Etter at Norges Fotballforbund deltok i et møte med Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Norges idrettsforbund, ishockeyforbundet, håndballforbundet og skiforbundet, oppsummerte elitedirektør i NFF, Lise Klaveness, slik:

– Tanken på en ny periode med nedstenging og ingen mulighet til å spille fotball er et mareritt.