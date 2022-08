Eksperten mener Helland stemplet med vilje: – Jeg ble sjokkert

ÅRÅSEN (VG) (Lillestrøm – Kristiansund 1–1) LSKs Pål André Helland reagerer på eks-Mjøndalen-trener Vegard Hansens uttalelser i sendingen fra fotballrunden. Discoverys nye ekspert fastslo at Helland stemplet KBKs Henrik Gjesdal med vilje i sluttminuttene.

SLAPP UNNA MED GULT KORT: Pål André Helland i diskusjon med dommer Sivert Amland.

28. aug. 2022 21:44 Sist oppdatert nå nettopp

– Oi, oi, oi. Det der kan han bli tatt for i ettertid. Han kan fint unngå å tråkke på ham der, sa den ferske Discovery-eksperten under søndagens Fotball Direkte. Helland sier han er «sjokkert» over uttalelsene.

Det var seks minutter før full tid at veteranen Helland plantet knottene i låret på KBKs Henrik Gjesdal. Kommentator Arve Fuglem slo raskt fast at Helland var uheldig i situasjonen.

Det mente ikke Vegard Hansen.

– Den der syns jeg er kjempestygg. Han kan fint komme seg vekk fra den situasjonen, uttalte han.

Se situasjonen her:

– Er det ikke bare at han kommer inn i løpsbanen? spurte sidemannen Christian Gauseth.

– Jo, absolutt, men han kan jo bare hoppe over, svarte Hansen.

Gauseth: – Er det ikke det han prøver på?

Hansen: – Nei.

Gauseth: – Hva gjør han da?

Hansen: – Han stempler ham.

Gauseth: – Og det gjør han med vilje?

Hansen: – Ja. Det er jeg ganske sikker på. Han ser jo ned til og med ned. Den der syns jeg er kjempestygg, og mener at han «må strekke ut beinet» og «fint kan komme seg vekk».

NY FOTBALLEKSPERT: Vegard Hansen var ferdig som trener i Mjøndalen i forrige uke. Nå er han ekspert for Discovery+.

På spørsmål om Hansens uttalelser i intervjusonen på Åråsen, fyrer Helland kraftig tilbake.

– Jeg ble sjokkert da jeg ble konfrontert med det etter kampen. Jeg følte ikke at situasjonen var slik der og da, sier Helland til VG.

– Gjesdal taklet foran meg og jeg hopper opp for ikke å bli skadet selv. Han sklir dit jeg skal lande. Hvis jeg hadde vært 16 år og turner så kunne jeg ha presset meg, landet på alle fire og unngått ham. Men jeg måtte lande et sted, sier 32-åringen, før han raskt legger til:

– Jeg vil helst ikke lande opp på ham og utsette meg for fare for å tråkke over. Det var overhodet ikke med vilje. Skal jeg gjøre noe annet må jeg stå med føttene plantet i bakken. Da utsetter jeg meg selv for fare for en alvorlig skade. Du må jo hoppe.

– Du tenkte at dette var sen stempling som kunne gitt kort?

– Nei, nei. På ingen måte. Så vet jeg at de to guttene i studio må snakke i store overskrifter og skape klikk. Det der kan jeg alt om. Det gir lite klikk å si at det kan være både det ene og det andre. De må ta et kraftig standpunkt og da blir det sånn, sier Helland som selv jobber som fotballekspert for Viaplay.

Oppgjøret på Åråsen endte 1–1 etter at Thomas Lehne Olsen fikk en scoring annullert for offside på overtid. LSK befinner seg i skrivende stund på 3.-plass på tabellen, syv poeng bak serieleder Molde.