Haaland truer «umulig» rekord etter drømmestarten

MANCHESTER/OSLO (VG) Erling Braut Haaland har bøttet inn mål de siste sesongene og har fortsatt på samme vis i Premier League. Nå kan 22-åringen skrive seg inn i historiebøkene.

To mål i debuten borte mot West Ham, scoring borte mot Newcastle og så hat trick i hans andre hjemmekamp mot Crystal Palace. Erling Braut Haaland har fått starten i Manchester City han drømte om.

Det er også en begynnelse som målt mot andre spillere er på et virkelig høyt nivå. Haaland er kun den fjerde spilleren siden Premier League ble startet i 1992 som har scoret seks mål eller mer på de fire første kampene, ifølge BBC.

De tre andre er Micky Quinn (seks mål for Coventry på fire kamper i 1992), Sergio Agüero (seks mål for Manchester City på fire kamper i 2011) og Diego Costa (syv mål på fire kamper for Chelsea i 2014).

– Det er ikke bare, bare å komme til et nytt land og en ny liga og komme rett inn i det. Det går godt så langt, sier Haaland med et smil til Viaplay.

– Jeg kunne gjerne sagt takk til meg selv for min taktikk, men jeg vil si at Erling har gjort dette siden han ble født. Han har scoret mål overalt hvor han er, sier Guardiola til VG og andre medier på Etihad Stadium.

– Erling kan være den som bryter barrierer. Han har en posisjon som gjør at han kan bryte alle barrierer hvis han gjør jobben og har dagen, sa Viaplays Premier League-ekspert Eirik Bakke til VG tidligere i sommer.

Micky Quinn har rekorden for færrest kamper brukt på å score ti mål i Premier League. Spissen hadde havnet i kulden i Newcastle før den første Premier League-sesongen i 1992/93, men gikk etter hvert til Coventry i november.

Der ble han en braksuksess. Han scoret i alle de seks første kampene og mål nummer ti kom i nettopp den sjette kampen.

– Rekorden min er oppe der med de beste, sa Quinn i et intervju med The Daisy Cutter i 2015 om rekorden, som har virket nærmest umulig å slå og som fyller 30 år i desember - med mindre Haaland klarer å slå den.

Skal Haaland klare å tangere Quinns rekord, må han score fire ganger til på de neste to kampene, mot Nottingham Forest (h) og Aston Villa (b). Samtidig er han i rute til å slå klubbrekorden i Manchester City, som holdes av Sergio Agüero. Argentineren brukte elleve kamper på å nå ti Premier League-nettkjenninger.

Fakta Raskest til 10 mål 1. Micky Quinn – 6 kamper

2. Mark Viduka – 9 kamper

2. Papiss Cissé – 9 kamper

2. Diego Costa – 9 kamper

5. Alan Shearer – 10 kamper

5. Kevin Philips – 10 kamper

7. Sergio Agüero – 11 kamper

8. Andy Cole – 13 kamper

8. Pierre-Emerick Aubameyang – 13 kamper

10. Ian Wright – 14 kamper

10. Mark Robins – 14 kamper

10. Anthony Yeboah – 14 kamper

10. Ruud van Nistelrooy – 14 kamper

10. Robinho – 14 kamper

10. Gabriel Jesus – 14 kamper Uthevede spillere scoret sine ti første Premier League-mål for Manchester City. Vis mer

VG har tidligere sett på Premier League-spillerne som har brukt færrest kamper på å nå 10 og 20 mål, og samtidig hvor raskt de 33 spillerne som har scoret 100 mål eller mer i Premier League har brukt på en rekke ulike milepæler.

Du kan sortere tabellen etter de ulike milepælene ved å trykke på dem:

Med seks mål har Haaland fremdeles noen mål opp til pappa Alfie. På 181 kamper i Premier League scoret Alfie Haaland 18 mål i Premier League.

– Faren vil trolig si at han har flere mål enn meg i Premier League, så jeg må jakte etter det, sier Haaland til BBC.

Det er 15. gang i karrieren at Haaland har scoret minst tre mål eller mer i samme kamp:

Fakta Tre mål eller mer fra Erling Braut Haaland 27. mars 2018 i kvalik til U19-EM: Skottland U19 – Norge U19 4–5, Haaland med tre mål

1. juli 2018 i Eliteserien: Brann – Molde 0–4, Haaland med fire mål

30. mai 2019 i U20-VM: Norge – Honduras 12–0, Haaland med ni mål

19. juli 2019 i østerriksk cup: SC/ESV Pandorf – Red Bull Salzburg 1–7, Haaland med tre mål

10. august 2019 i østerriksk Bundesliga: Red Bull Salzburg – Wolfsberg 5–2, Haaland med tre mål

14. september 2019 i østerriksk Bundesliga: Red Bull Salzburg – TSV Hartberg 7–2, Haaland med tre mål

17. september 2019 i Champions League: Red Bull Salzburg – Genk 6–2, Haaland med tre mål

10. november 2019 i østerriksk Bundesliga: Wolfsberg – Red Bull Salzburg 0–3, Haaland med tre mål

18. januar 2020 i tysk Bundesliga: Augsburg – Borussia Dortmund 3–5, Haaland med tre mål

11. oktober 2020 i Nations League: Norge – Romania 4–0, Haaland med tre mål

21. november 2020 i tysk Bundesliga: Hertha Berlin – Borussia Dortmund 2–5, Haaland med fire mål

7. august 2021 i tysk cup: Wehen Wiesbaden – Borussia Dortmund 0–3, Haaland med tre mål

7. september 2021 i VM-kvalifisering: Norge – Gibraltar 5–1, Haaland med tre mål

30. april 2022 i tysk Bundesliga: Borussia Dortmund – Bochum 3–4, Haaland med tre mål

27. august 2022 i Premier League: Manchester City – Crystal Palace 4–2, Haaland med tre mål Vis mer

Det er også ellevte gang en nordmann scorer tre mål eller mer i en Premier League-kamp. Den første som gjorde det var Jan Åge Fjørtoft for Swindon i 1994.

Ole Gunnar Solskjær, som også er den mestscorende nordmannen i Premier League med 91 mål, har scoret tre mål eller mer i samme kamp tre ganger.