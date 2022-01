Isnes sier han droppet samtaler med HamKam og Sarpsborg: – Folk vil sikkert stusse litt

Han har vært nevnt som mulig kandidat til de ledige trenerjobbene både i HamKam og Sarpsborg, men Jørgen Isnes (42) avviste begge da de tok kontakt.

ETTERTRAKTET: Jørgen Isnes sier han ble spurt av både Sarpsborg og HamKam – men takket nei.

3. jan. 2022 16:18 Sist oppdatert 10 minutter siden

Det bekrefter KFUM-treneren selv overfor VG. Ifølge Isnes tok begge eliteserieklubbene kontakt med ham og spurte om han ønsket å være på deres kandidatlister. Begge fikk nei som svar.

– Jeg har ett år igjen av kontrakten med Kåffa. Jeg er Kåffa-trener, jeg ønsker å være det, og det som kanskje blir tidenes Obosliga, som jeg ser på som en ganske så stor utfordring. Så er det ting som skjer i Kåffa, sier Isnes, som de siste sesongene har gjort Ekeberg-klubben til et stabilt topplag på nivå to.

I desember slo de først ut Sogndal av kvalifiseringen til Eliteserien, deretter Fredrikstad i Østfold etter straffesparkkonkurranse. Så tapte de nest siste kvalikkamp for Jerv, også det på straffer:

Sørlandsklubben rykket senere opp etter samme manus, denne gangen på Branns bekostning på sensasjonelt vis.

– Du har vært klar på dine ambisjoner om å komme til Eliteserien som trener. Er det ikke dumt å avvise dette da?

– Jeg er bare 42. Folk vil sikkert stusse litt på det og tenke på ambisjoner. Jeg vet selv hvilke ambisjoner jeg har. Når Eliteserien står der, det får vi se når skjer. Jeg har mye å lære og mye å utvikle, kontrer Isnes.

– Tror du at du hadde fått en av jobbene om du hadde sagt ja til å være kandidat?

– Det kan hende. At man er ønsket til å være kandidat til enkelte steder i Fotball-Norge, forteller mye om hvilken jobb KFUM har gjort som klubb og hva vi i trenerteamet har gjort de siste årene. Jeg tror ikke 2022 blir noe unntak for KFUM. Jeg vet hvordan det kan bli, sier Jørgen Isnes – som presiserer at samtalene med de to klubbene «ikke gikk i dybden».

Sarpsborg jakter trener at de ikke forlenget med Lars Bohinen etter hans knappe sesong som hovedtrener der, mens HamKam har mistet Kjetil Rekdal til Rosenborg etter sitt opprykk til Eliteserien.

– Vi har ikke kommentert noen kandidater til nå. Og gjør det ikke nå lenger, sier sportssjef Thomas Berntsen i Sarpsborg.