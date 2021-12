Nordmennenes klubb kan bli kastet ut av Serie A: – Alle er usikre

Det er en virkelig skjebnedag for klubben til Stefan Strandberg (31) og Julian Kristoffersen (24).

USIKKER FREMTID: Stefan Strandberg (venstre) og Julian Kristoffersen (høyre) er begge under kontrakt med Salernitana.

31. des. 2021 14:09 Sist oppdatert nå nettopp

Etter å ha fått en utvidet frist, er årsskiftet den siste sjansen for Salernitana.

Serie A-klubben må bli solgt for å unngå at klubben skal bli kastet ut av seriesystemet.

VG har vært i kontakt med Strandberg, som sier at Salernitana-spillerne har fått beskjed om å ikke kommentere prosessen. Julian Kristoffersen er for tiden utlånt til Serie B-klubben Cosenza, og er spent på hva som skjer med Salernitana.

– Jeg håper det løser seg i kveld, sier han til VG.

24-åringen rakk å få Serie A-debuten i en kamp mot Roma før han ble lånt ut, og sier at han har god kontakt med spillerne på laget.

– Jeg tror ikke de vet så mye de heller. Jeg tror alle er usikre på hva som vil skje, sier Kristoffersen.

OPPRYKKSFEST: Jubel i gatene i Salerno etter at Salernitana rykket opp i mai.

For første gang på over 20 år rykket Salernitana opp til Serie A i vår. Samtidig som Salernos innbyggere kunne juble over opprykket, havnet Claudio Lotito i en skvis.

64-åringen har siden 2004 eid toppklubben Lazio, og siden 2011 har han vært med som eier av Salernitana.

De to klubbene har hatt et tett samarbeid så lenge Salernitana var i lavere divisjoner, med en rekke spillere som har vært utlånt til klubben fra Lazio. Da Salernitana så rykket opp, var det klart at Lotito måtte trekke seg ut om klubben skulle få spille i Serie A ettersom det ikke er tillatt at to klubber i samme divisjon har samme eier.

– Det var et usikkerhetsmoment i sommer, men så roet det seg etter at de fikk utvidet fristen, sier Kristoffersen.

I første omgang ble eierskapet i klubben overført til uavhengige forvaltere, men med én klar forutsetning: Hvis ikke klubben selges før året er omme, blir Salernitana kastet ut av Serie A og må starte igjen nede på amatørnivå.

KOM I SOMMER: Landslagsspiller Stefan Strandberg kom til Salernitana og har vært fast inventar i midtforsvaret. For øyeblikket er han ute med en skade.

Den italienske fotballpresidenten Gabriele Gravina uttalte seg klokkeklart om Salernitanas fremtid den 21. desember.

– Hvis de ikke finner en ny kjøper i løpet av de neste ti dagene, så vil Salernitana være borte fra Serie A 1. januar, sa Gravina på en pressekonferanse for ti dager siden.

Kalenderen viser nå 31. desember, og fremdeles er klubben for salgs. Prisen skal ifølge Il Mattino, gjengitt av Football Italia, være redusert til 15 millioner euro i håp om å få solgt klubben.

STJERNESPILLER: Franck Ribéry signerte også for Salernitana i sommer. Her fra kampen mot Lazio i november.

Kristoffersen, som var med på å spille klubben opp i Serie A, sier han bare har positive erfaringer i Salernitana. Da VG snakket med ham fredag formiddag, hadde han akkurat landet i Milano etter en julefeiring hjemme i Norge.

– Det har gått lang tid nå, men jeg satser på og har troen på at det løser jeg. Det er jo en Serie A-klubb, det er rart om det ikke løser seg, mener han.

– Skal du sitte og følge med på de italienske nettavisene i kveld?

– Jeg følger med hele tiden på hva som skjer. Det blir en veldig spennende kveld, sier han.

INNHOLDSRIK KARRIERE: Julian Kristoffersen har aldri spilt på øverste nivå i Norge, men spissen har spilt for FC København, Djurgården, Hobro og Jeonnam Dragons før han kom til Salernitana.

Etter 18 kamper ligger Salernitana sist i Serie A med kun åtte poeng, og har åtte poeng opp til sikker plass.

Og nå kan Serie A-eventyret være over, med en halv sesong igjen.