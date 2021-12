Vibeke Johannesen fratrer jobben som daglig leder i Brann

Vibeke Johannesen fratrer jobben som daglig leder i Brann og hele styret stiller sine plasser til disposisjon etter nedrykket fra Eliteserien.

FERDIG: Vibeke Johannesen er ferdig som daglig leder i Brann - fire dager etter nedrykket mot Jerv.

18. des. 2021 19:38 Sist oppdatert nå nettopp

Det bekrefter klubben på sine hjemmesider.

– Etter en helhetlig vurdering av sesongen 2021 er vi blitt enige med Vibeke om at det er best for klubben om en ny daglig leder får jobben med å gjenreise klubben etter nedrykket til Obos-ligaen, sier styreleder Siv Skard i en pressemelding fra Brann.

VG har vært i kontakt med Vibeke Johannesen. Hun ønsker foreløpig ikke å uttale seg om saken.

Hun tok over som daglig leder i 2014, og har vært leder gjennom opprykk, to medaljer – samt skandalenachspielet i august og nedrykket mot Jerv onsdag kveld.

– Det er vemodig og trist, men jeg har alltid satt klubben først og har sammen med styret konkludert med at en ny daglig leder vil ha større forutsetninger for å ta fatt på den krevende jobben det er å gjenreise Brann. Jeg elsker denne klubben og vil takke for alle fine opplevelser, selv om det siste året har vært veldig krevende, sier Vibeke Johannesen i pressemeldingen.

– Jeg synes det er en utrolig merkelig situasjon, det hele. Vi ble satt under press av styret for å verne om Vibekes posisjon, så skjer dette to dager etter. Det er utrolig merkelig, sier Grevstad til VG lørdag kveld – og sier han var blant de som jobbet for en fornyelse av toppledelsen, uten at det nødvendigvis betød å fjerne Johannesen.

Han viser til jobben som står foran klubben, både med tanke på banen, økonomien og fremtiden i Obos-ligaen – og sier det ble for mye «kriging» i styret frem mot hans avgjørelse om å trekke seg.

– Styret var delt i to, blant annet på bakgrunn av Johannesen, og nå kaster de henne kort tid etter de har fått meg og andre ut, sier han, og sier han trodde egen avskjed ville gi Johannesen arbeidsro videre.

– Dette kaoset som har oppstått på styrerommet i kjølvannet fra nedrykket – hva sier det om Sportsklubben Brann?

– Det er fortvilende. Jeg tror kaoset hadde oppstått selv om vi hadde beholdt plassen i Eliteserien. Det var viktig å få til en forandring i toppledelsen, og vi tre som gikk ut av styret fikk ikke gjennom endringene vi ønsket, dermed tror jeg dette ville vært like aktuelt uavhengig av nedrykket, sier Grevstad – og sier han ser lyst på fremtiden, med nye ansikter og nye tanker.

REAGERER: Birger Grevstad, tidligere styreleder i Sportsklubben Brann.

BT-kommentator Anders Pamer er ikke veldig overrasket over utviklingen.

– Vibeke har alltid vært glad i Brann. Det er en riktig vurdering at hun gir seg. Slik det har utviklet seg, så hadde det ikke blitt ro uten at noe hadde skjedd. Nå blir det nok uro en stund, før man kanskje får ro, sier Pamer til VG.

– Man har blitt «enige om at hun går av». Tror du hun hadde noe valg?

– Nei, jeg er fryktelig usikker. Det er en uhyre spesiell situasjon. Styremedlemmene som var igjen var positive og har støttet henne. I så måte var det vanskelig å se for seg at det skulle skje.

– Men da Brochmann trakk seg i går, ble det vanskelig å ikke gjøre noe. Medlemmene begynte å rasle om ekstraordinært møte, og det kunne fort endt veldig stygt for Brann. For å få ro var dette en riktig beslutning, uavhengig av hvem som gjorde det.

Fredag ble det kjent at styreleder Birger Grevstad trakk seg fra sin stilling, som Skard har fylt i to dager. Han oppga manglende tillit som årsak for sin avgjørelse.

Styret opplyser videre at alle har stilt sine plasser til disposisjon, og Skard forklarer at de nå skal kalle inn til ekstraordinært årsmøte for å velge et nytt styret.

Dette nye styret vil også få ansvar for å rekruttere Johannesens erstatter.

