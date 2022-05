Drømmeomgang ga seriegull - Reiten scoret avgjørende mål for Chelsea

(Chelsea – Manchester United 4–2) Maria Thorirsdottirs Manchester United var i ferd med å spolere gullfesten for Chelsea, men i den andre omgangen herjet Guro Reiten og Chelsea og vant serien for tredje sesong på rad.

8. mai 2022 14:56 Sist oppdatert nå nettopp

Chelsea slet før pause mot Manchester United og lå under 1–2, men ut fra pause var Chelsea som et nytt lag. London-laget gjorde to bytter og utlignet allerede før ett minutt var spilt av den andre omgangen.

Så var det duket for Guro Reiten. Chelsea har aldri tidligere avgitt poeng i serien i de ti kampene hvor Reiten hadde scoret mål, og et bedre omen kunne ikke London-laget ha fått i jakten på seieren som vil sikre ligagullet.

27-åringen ble spilt fri i boksen av Pernille Harder og trillet ballen enkelt forbi United-keeper Mary Earps. Dermed måtte Chelsea bare holde på ledelsen for å ta klubbens femte seriegull, og da Sam Kerr leverte et drømmemål halvveis ut i omgangen var saken klar – det ble nok et seriegull for Guro Reiten, Maren Mjelde og resten av Chelsea-laget.

– I den første omgangen synes jeg vi var litt nervøse. Jeg følte meg definitivt nervøs selv. I den andre omgangen handlet det bare om å spille slik vi kan. Det er derfor vi er mestere - når vi spiller slik som dette, så kan ingen stoppe oss, sier Kerr til Sky Sports etter kampen.

15. mai kan det bli et nytt trofé for Chelsea, som da skal spille FA-cupfinalen mot Manchester City.

Alt lå til rette for en thrilleravslutning i Women’s Super League i England. Før den siste serierunden ledet Chelsea med ett poeng ned til Arsenal.

Begge de to lagene har vært i god form den siste tiden, og Chelsea sto med åtte strake seirer i ligaen, mens Arsenal hadde syv.

Søndag trengte Chelsea nok en seier for å sikre seriegullet for tredje sesong på rad, men hjemme på Kingsmeadow fikk de besøk av Champions League-jagende Manchester United.

Manchester-klubben måtte vinne for å ha en mulighet til å ta seg opp på tredjeplass, som gir plass i neste sesongs Champions League. Maria Thorisdottir var blant spillerne som startet for United, i et forsøk på å spolere gullfesten for hennes tidligere lagvenninner.

I den første omgangen gjorde de også jobben. Manchester United ledet 2–1. Samtidig var det 0–0 mellom West Ham og Arsenal, og før den andre omgangen lå Arsenal an til å bli seriemester – på bedre målforskjell.

I den andre omgangen tok det kun 46 sekunder før Sam Kerr utlignet for Chelsea med en utsøkt volley fra 16 meter, et skudd som samtidig sendte Chelsea opp på toppen av tabellen.

Snaut fem minutter senere kom Chelsea fri ute på venstrekanten. Pernille Harder slo en tunnelpasning på Thorirsdottir og fant Reiten, som på iskaldt vis trillet ballen til side for keeper og i mål.

PÅ VEI MOT MÅL: Guro Reiten fikk se ballen trille forbi keeper og i mål. 1 av 2 Foto: Adam Davy / Pa Photos

Dermed trengte Arsenal både en seier og et Manchester United-mål. 59 minutter var spilt da svenske Stina Blackstenius ble byttet inn, og mer eller mindre nøyaktig ett minutt senere scoret hun Arsenals første mål. Seks minutter senere la Steph Catley på til 2–0 nordøst i London, men bare sekunder senere, noen kilometer sydvest i London, forsvant tittelhåpet for Arsenal.

Et dårlig utspill fra keeper ble headet videre fra Guro Reiten til Sam Kerr. Med ryggen til mål dempet Kerr ballen på brystet, vendte og dundret til med en nydelig volley som suste i mål fra 25 meter.

Vilde Bøe Risa kom inn et kvarter før slutt for for Manchester United, mens Maren Mjelde var på benken gjennom hele kampen for Chelsea. For Arsenal kom Frida Maanum inn på overtid.

PS! Julie Blakstad spilte hele kampen for Manchester City borte mot Amalie Eikelands (byttet ut etter 82 minutter) Reading. City vant 4–0 og skaffet seg dermed en plass til neste sesongs Champions League ved å bli nummer tre i ligaen.