Knutsen mener nivået i norsk fotball er høyere enn i fjor

BODØ (VG) Etter flere tøffe kamper mot norsk motstand er Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen (53) krystallklar: Norsk fotball er i medvind.

KLAR TALE: Kjetil Knutsen brukte et stopp i spillet til å gi instrukser til spilleren sine i 1–1-kampen mot Lillestrøm søndag.

9. mai 2022 20:54 Sist oppdatert nå nettopp

– Ja, det tror jeg utvilsomt, sier Knutsen til VG på spørsmål om han har merket en nivåheving fra forrige sesong.

Det ble kun ett poeng hjemme mot Rosenborg, tap for Viking i Stavanger og nederlag i cupfinalen mot Molde på Ullevaal.

Søndag ble Lillestrøm det fjerde laget denne sesongen til å klare minst uavgjort mot de regjerende seriemesterne.

– Det er mange lag som jobber bra nå. Det er en «go» i norsk fotball. Det er andre lag som har lyst til å være med og være like gode eller bedre, sier Knutsen, og nevner lørdagens kamp mellom Molde og Viking som «en kamp som er bra for produktet».

Ett av de lagene er søndagens motstander, som er ubeseiret i sine seks første kamper i Eliteserien, og med fire baklengsmål er de også det laget som har sluppet inn færrest mål så langt denne sesongen.

– Vi må bli bedre. Det ser vi i dag. Vi begynner å få en gjeng som elsker å spille fotballkamper. Vi vet at det ender opp med noe bra, sier Lillestrøm-trener Geir Bakke på spørsmål om LSK har kommet for å bli i toppsjiktet av norsk fotball.

PLANEN KLAR: Geir Bakke og Lillestrøm er et av flere lag som spiller med tre midtstoppere. Her gir han instrukser til en av dem, Igoh Ogbu.

For til tross for at Lillestrøm fikk med seg poeng fra Aspmyra for første gang siden 2016, hadde LSK-treneren flere ting å sette fingeren på.

Ikke bare glapp seieren på tampen, men Bodø/Glimt førte kampen i store perioder og var stadig mer dominerende utover i andre omgang.

At nordlendingene vant cornerstatistikken med svimlende 17–1, sier noe om hvor mesteparten av spillet foregikk.

– Det er litt blandede følelser. De trøkker oss så grusomt i store deler av andre omgang, men jeg er litt skuffet. Vi får de spillvendingene vi ønsker, og vi får dem i ubalanse så mange ganger, uten å utnytte det slik som vi ønsker. Med litt mer nøyaktighet, så scorer vi et par mål til på dem, sier Bakke.

Lillestrøm-keeper Mads Hedenstad Christiansen holdt seiershåpet i live med sin glitrende strafferedning. Han tror at LSK kan etablere seg som et topplag.

– Det er målet. Vi har ikke noen grunn til å ikke si det, sier målvakten til VG.

Samtidig jobber Knutsen & Co. videre med hvordan de skal opprettholde dominansen. Han kaller kampen mot Lillestrøm «et steg i riktig retning mot et lag som har vært i medgang den siste tiden».

– Vi jobber hver eneste dag med å få mer verktøy i verktøykassen vår. Vi jobber med det, og så er det et steg i riktig retning og mange steg til vi skal ta før vi kan si at vi er god mot den type formasjon eller andre formasjoner, sier Knutsen, som samtidig synes analysen om at det er formasjon alene har skapt trøbbel for Glimt, er litt for enkel.

Roma, Rosenborg, Viking, Molde og Lillestrøm har alle unngått tap mot Bodø/Glimt med å spille varianter av 3–5–2.

Spesielt Roma og Viking lyktes med å presse Bodø/Glimt høyt. Mot Lillestrøm var Knutsen spesielt fornøyd med at Bodø/Glimt klarte å dominere kampen og tvinge Lillestrøm til å legge seg lavt.

– Vi må fortsette å jobbe med hvordan vi skal løse det. Vi har en plan og jeg synes vi i hver fall til dels får frem det, sier Glimt-kaptein Brede Moe.