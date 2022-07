Brann herjet i storseier – Bohinen frykter for egen rekord

(Raufoss – Brann 0–5) Etter å «bare» ha klart uavgjort i forrige serierunde, var Brann mandag tilbake på vinnersporet.

18. juli 2022 19:50 Sist oppdatert 6 minutter siden

Og med sin 10. seier på 11 kamper, leder laget som fortsatt har til gode å tape en Obos-kamp denne sesongen, nå med 11 poeng på serietoer Stabæk.

Det får fotballekspert og tidligere Aalesund-trener, Lars Bohinen, til å snakke om rekorder som han selv var med å sette.

– Det er et Brann-lag som cruiser. Jeg er faktisk litt redd for at de tar den rekorden de ruger på i Aalesund, sa Bohinen i Discovery+ sitt studio etter Branns fjerde scoring.

Han ledet Aalesund til soleklar seier i Obos-ligaen i 2019 og rekord med 79 poeng. Fasit etter 30 kamper den gangen var 25 seiere, fire uavgjort og ett tap.

Etter halvspilt sesong står Brann med 12 seiere, tre uavgjort og ingen tap.

– Jeg frykter faktisk at det Brann-laget her nå - de må få litt mer motstand av lagene som ligger rundt, oppsummerer Bohinen i studio.

REKORD: Lars Bohinen frykter rekorden hans Aalesund sørget for i 2019 kan ryke for Brann i 2022. Her avbildet i tiden som trener for nettopp Aalesund.

Seieren mandag kom etter en forrykende start på den første omgangen for hjemmelaget, før gjestene tok over og leverte en kanonade av sjanser som resulterte i to mål.

Først ut var Bård Finne som på en lekker pasning fra Andreas Skovgaard sendte Brann i ledelsen.

Så var det Kasper Skaanes sin tur. 27-åringen dro av og herjet med flere av Raufoss-forsvarerne før han doblet ledelsen for gjestene.

15 minutter hvile og et sidebytte senere fant Finne veien til nettmaskene enda en gang. På et skudd fra 13–14 meter valgte spissen presisjon over kraft og satte ballen lavt i det lengste hjørnet bak Ole Lauvli i Raufoss-målet.

DOBBEL: Bård Finne fant veien til nettmaskene ved to anledninger under bortekampen mot Raufoss.

Så byttet Eirik Horneland innpå Aune «Hulken» Heggebø. Det ga avkastning kun to minutter senere når sistnevnte steg høyest til værs innenfor Raufoss sin 16-meter og enkelt stanget inn gjestenes fjerde mål for kvelden.

Deretter ble vondt til verre for hjemmelaget. For to minutter før fulltid stanget Vegard Leikvoll Moberg inn Branns femte og kronet det som ble en storseier for bergenserne.

Med det var Raufoss sitt første tap på fem kamper et faktum. Hornelands menn på sin side kan juble for en kjempeluke på elleve poeng ned til Stabæk etter halvspilt sesong i Obos-ligaen.

Slik endte det i de øvrige Obos-kampene:

Åsane - Skeid: 3–2.

Start - Sandnes Ulf: 1–2.

Bryne - Fredrikstad: 0–2.

Grorud - Mjøndalen: 0–1.

Med 1–0-seieren over Mjøndalen sørget bruntrøyene for sine første tre poeng siden 23.mai. Siden den gang har det vært fem strake tap og én uavgjort.

– Når dommeren blåser av slike tette kamper, så er det noe av det deiligste i livet. Vi trengte den seieren der, oppsummer Mjøndalen-trener Vegard Hansen til Discovery+.