TIL-børsen: «Berget et uhyre viktig TIL-poeng med sin strafferedning»

Slik vurderte vi TIL-spillernes innsats i kampen mot Sandefjord.

Jacob Karlstrøm ble helt for TIL

Lars Elvevold

8 minutter siden

Fakta Eliteserien Release Arena søndag 22.august 2021 Sandefjord 1 (1) TIL 1 (1) Mål: 1–0 (12) Vidar Jonsson 1–1 (17) Moses Ebiye ( Niklas Vesterlund) Sjanser: 6–2 Cornere: 4–3 Gule kort: Helstad Amundsen, TIL. Wembangomo, Sandefjord. Tilskuere: Dommer: Sigurd Smehus Kringstad Vis mer

Sandefjord-TIL 1–1 (1–1)

Et TIL-lag med fire poeng på de to siste kampene, møtte Sandefjord på bortebane søndag. TIL manglet viktige spillere som Ruben Yttergård Jenssen, Jostein Gundersen og Tomas Olai Totland, og det var hjemmelaget som tok ledelsen etter tolv minutter med et kanonskudd fra Vidar Jonsson.

TIL utlignet imidlertid kun fem minutter senere. August Mikkelsen fant Niklas Vesterlund. Dansken slo videre til Moses Ebiye, som lekkert satt inn 1–1. Sandefjord hadde et par store muligheter til å ta tilbake ledelsen, men det stod uavgjort til pause.

Andre omgang ble en sjansefatig affære, der Sandefjord hadde ballen klart mest, men slet med å skape sjanser mot et solid TIL-forsvar. Med to minutter igjen av ordinær tid fikk hjemmelaget straffe etter at Adam Ørn Arnarsson felte en Sandefjord-spiller. Forseelsen så grei ut, men spørsmålet var om ikke den skjedde utenfor. Jacob Karlstrøm reddet imidlertid forsøket fra ellevemeteren, og reddet dermed poenget for TIL.

Med poengdeling mellom Mjøndalen og Stabæk, samt tap for Brann, er nok Gaute Helstrup godt fornøyd med å ta med seg et poeng hjem fra en tøff bortekamp.

TILs neste kamp er slaget om Nord-Norge mot Bodø/Glimt på Alfheim kommende søndag.

Jacob Karlstrøm 8

Et par gode redninger før pause. Kan ikke lastes for scoringen. Solid i feltarbeidet. Berget et uhyre viktig poeng for TIL med sin strafferedning.

Isak Helstad Amundsen 5

Rundlurt av Kurtovic etter sju minutter, og fikk gult kort etter å ha vært på etterskudd mot samme mann. Ellers var Helstad Amundsen solid.

Anders Jenssen 6

Stødig kamp i TILs midtforsvar. Bidro til at Sandefjord kun skapte en håndfull målsjanser.

Casper Øyvann 5

Fikk muligheten for første gang fra start i Eliteserien. Klarte seg bra. Hang ikke helt med Wembangomo kom alene gjennom før pause. Ut i pausen.

Niklas Vesterlund 5

Fikk sjansen i Totlands fravær, og tok vare på den med en flott målgivende på 1–1. Inn i midtforsvaret eter pause, og bidro til at TIL slapp til lite i andreomgangen.

Lasse Nilsen 6

Villig med fremover, og hadde noen innlegg som skapte litt trøbbel for Sandefjord-forsvaret, som da han fant Arnarsson like etter pause. TIL skapte ikke mye, men Nilsen var involvert i det meste som ble skapt.

Sakarias Opsahl 5

Erstattet Yttergård Jenssen på midten. Fikk en bra mulighet til å sende TIL i ledelsen etter en corner fem minutter før pause. TIL hadde mindre ballinnehav enn de pleier, noe som nok delvis skyldes Yttergård Jensens fravær, men Opsahl erstattet likevel TIL-kapteinen på en godkjent måte.

Kent-Are Antonsen 6

Spilte sin nest siste kamp før operasjon. Ekstra ansvar på Antonsen i Yttergård Jenssens fravær. Leverte en absolutt godkjent kamp på midtbanen. Fantastisk returløp og sklitakling i det 57.minutt.

Eric Kitolano 4

Touchen og den siste pasningen stemte ikke helt for Kitolano i denne kampen. Byttet ut.

August Mikkelsen 5

Nydelig pasning til Vesterlund på 1–1. Kom for en gangs skyld ikke til noen skikkelige målsjanser.

Moses Ebiye 6

Lekker scoring sørget for en rask utligning for TIL. To scoringer på to kamper tyder at Moses nærmer seg storformen, synd for TIL at de trolig må klare seg uten spisse de neste par kampene.

Adam Ørn Arnarsson 4

Inn i pausen. Fikk en brukbar mulighet allerede etter to minutter på banen. Pådro seg straffespark og kunne blitt syndebukk, men ble reddet av Karlstrøm.

Runar Espejord

Inn de siste drøye tjue minuttene.