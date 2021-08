BA: Barmen og Andersen trener ikke mandag

Kristoffer Barmen og Mikkel Andersen, som stod over søndagens kamp mot Sandefjord etter Brann-skandalen, blir ikke å se på trening mandag.

TRENER IKKE: Kristoffer Barmen møter ikke på trening mandag. Det gjør heller ikke Mikkel Andersen.

16. aug. 2021 09:33 Sist oppdatert nå nettopp

Det bekrefter klubbens styreleder til BA.

– Vi aksepterer at de er mentalt sliten og har det lite kjekt for tiden, og derfor ikke er klare for trening, sier styreleder Birger Grevstad til avisen.

Lørdag formiddag fortalte Brann-trener Eirik Horneland at de to Brann-spillerene ville stå over klubbens treninger i helgen.

Ingen av dem var med i kamptroppen mot Sandefjord søndag kveld heller.

STÅR OVER: Heller ikke Branns nye keeper Mikkel Andersen trener mandag.

Brann opplyste før helgen at ingen av de to er under politietterforskning etter nachspielet på Brann Stadion i forrige uke.

– To spillere har ikke vært på trening etter enighet med Mikkel Andersen og Kristoffer Barmen. De to er ikke under etterforskning av politiet. Denne saken har vært en alvorlig belastning for de og vi er enige om at de står over trening og ikke er aktuell for kamp i morgen. Jeg må bare be alle å tenke seg om og ikke bidra til rykter og hets som er langt utover grensen. Dette er en krevende sak, sa Branns daglige leder Vibeke Johannesen før helgen.

Natt til onsdag ble det først kjent at flere Brann-spillere hadde tatt seg inn og hadde et nachspiel på Brann Stadion natt til tirsdag. Det hele startet som en middag for å integrere sommerens nysigneringer i spillergruppen, men endte opp i en fest inne på Stadion.

I løpet av de siste dagene har det kommet frem at tolv Brann-spillere og syv kvinner var innom nachspielet, og fredag ettermiddag gikk politiet ut med beskjeden om at de etterforsker et mulig seksuelt overgrep knyttet til festen.

