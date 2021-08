Usikkerhet rundt Ødegaard i Real Madrid: – Vanskelig å vite

Real Madrid har skadeutfordringer som åpner for Martin Ødegaard (22) i serieåpningen mot Alavés. Men flere som følger nordmannen er usikker på hvordan sesongen hans blir.

NYE MULIGHETER: Martin Ødegaard og Real Madrid starter ny sesong lørdag.

13. aug. 2021 08:13 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Jeg synes hans posisjon er den samme som den har vært hele tiden siden han kom tilbake. Han er i en posisjon hvor han må bryte seg inn i laget, sier Petter Veland, Nent-ekspert.

Ødegaard har hatt en full oppkjøring med Real Madrid – etter at han var i Arsenal på lån siste halvdel av sist sesong. Carlo Ancelotti, som ledet den spanske gigantklubben da Ødegaard dro dit i 2015, er tilbake i managerstolen.

Les også Forventer Ødegaard-spill i Real Madrid: – Jeg har en god følelse

Men folk som følger klubben tett tar det ikke for gitt at nordmannen blir i Real Madrid. Marca skrev denne uken at Ødegaards fremtid i klubben er usikker.

– Skriveriene som er i Marca får jeg med meg, men ordlyden er det vanskelig å bli klok på. Det er veldig vagt. Og det er vanskelig å vite hvor informasjonsflyten kommer fra. Akkurat nå har jeg ikke noe grunn til å tro at Martin forsvinner, men det er rundt 20 dager igjen av vinduet, sier Veland.

TØFF KAMP: Luka Modric er en av flere stjerner Martin Ødegaard konkurrerer med for å få spilletid.

Det er tøff kamp om midtbaneplass i Real Madrid mot Casemiro, Luka Modric, Toni Kroos, Federico Valverde, Isco og Dani Ceballos (som også er tilbake fra lån i Arsenal).

Men til serieåpningen er det usikkerhet rundt Kroos og Ceballos grunnet skader. Det kan åpne for Ødegaard.

Kent Bergersen, assistent på landslaget, sier de følger situasjonen til Norges kaptein spent.

– Han har fått sine minutter i oppkjøringen. Det er tre uker drøyt til vi skal samles (Norge møter Nederland 1. september og Latvia 4. september). Det er det samme for Martin som for alle de andre, vi håper han skal få mest mulig matching før våre kamper. Vi følger spent med på hvor mye spilletid han vil få, sier Bergersen.

Fabrizio Romano, ekspert på overgangsnyheter, hevder at Arsenal fortsatt følger nøye med på Ødegaards status.

Under pressekonferansen i forkant av Arsenals serieåpning mot Brentford, fikk manager Mikel Arteta flere spørsmål om mulige overganger. Også Martin Ødegaard ble nevnt, men Arteta ville ikke kommentere konkrete navn.

– Vi snakker om det vanskeligste overgangsmarkedet på mange år. Det har vært veldig travelt. Vi har fortsatt ting å gjøre for å være så sterke som mulig. Ting tar tid, men vi prøver, sa Arteta.

GOD TONE: Mikel Arteta roste Martin Ødegaard en rekke ganger mens nordmannen var på lån i Arsenal.

Erik Thorstvedt, tidligere landslagskeeper og TV 2-ekspert, er ikke klok på hva som vil skje med Ødegaard.

– Martin vil fort havne i en situasjon der vi snakker om at Arsenal kanskje får hente ham, eller om han blir. Det vil være usikkerhet, sier Thorstvedt og fortsetter:

– Ancelotti har kommet inn og han har fått spilt litt i treningskampene, men det er veldig vanskelig å vite. Det er vanskelig å vite hva managerne tenker og hvilke spillere de ender opp med til slutt. Real Madrid har et puslespill de skal legge.