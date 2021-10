Britiske medier: Steve Bruce får sparken i Newcastle

Ifølge flere britiske medier får Steve Bruce (60) sparken allerede før Newcastle Uniteds første kamp under nytt eierskap.

PÅ VEI UT: Steve Bruce sine dager i Newcastle kan være talte.

Det melder blant andre «sjefsskribenten» på fotball, Jason Burt, i vanligvis troverdige The Telegraph. Daily Mail og Sky Sports skriver også at Bruce’ jobb henger i en tynn tråd.

Å kvitte seg med Bruce vil i så fall bli de nye eiernes første handling. Engelskmannen har vært Newcastle-manager siden 2019, men ser ikke ut til å få en eneste kamp under nytt eierskap.

Torsdag ble det kjent at Newcastle kjøpes opp av det saudiarabiske investeringsfondet PIF. Investeringsfondet kontrolleres av kronprins Mohammed bin Salman.

Oppkjøpet har blitt møtt med blandede reaksjoner. Flere har vært svært kritiske på grunn av «sportsvasking». Samtidig har en rekke Newcastle-supportere gledet seg og jublet hemningsløst over at Mike Ashleys tid som Newcastle-eier er over:

Blant dem som har uttalt seg er Alan Shearer, klubblegenden som også er Premier Leagues mestscorende spiller. Han har uttalt seg både på Twitter og i BBC-podkasten «Football Daily», der han snakker om at klubben som en gang var «hul og tom» nå kan våge å drømme igjen.

Med nye, søkkrike eiere, kommer også forventinger om voldsomme investeringer, og det virker som om den første, store endringen kommer på trenersiden. Newcastles første kamp under nytt eierskap kommer søndag 17. oktober når Tottenham tar turen til St. James’ Park. Steve Bruce leder ifølge flere britiske medier ikke den kampen fra sidelinjen, selv om han tidligere denne uken håpet å «få vise hva han kan».

– Jeg vil helst få sjansen til å vise hva jeg kan, men realistisk sett ønsker ofte nye eiere en ny manager for å markere starten på noe nytt, sier han til The Telegraph.

Bruce har jobbet som manager siden 1998, og står nå med 999 kamper som manager. Men det ser ut som milepælen på 1000 kamper lar vente på seg.