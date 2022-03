Mener Haaland vil huskes som en legende: – Det er spinnvilt

MAINZ (VG) Supporterne fortviler over at Erling Braut Haaland ser ut til å forlate klubben, men 21-åringen har gjort et varig inntrykk.

MÅLKONGE: Erling Braut Haaland ble toppscorer i Champions League forrige sesong og mottok trofeet foran Borussia Dortmund-fansen på Signal Iduna Park.

VG var på plass i Marbella i januar 2020 da Erling Braut Haaland tilbrakte tid med sine nye lagkamerater for første gang etter overgangen fra Red Bull Salzburg.

Flere hundre supportere hadde tatt turen fra den tyske industribyen Dortmund og sto langs gjerdene hver dag for å følge laget og deres nye norske angriper under treningsleiren på den spanske solkysten.

Tyske journalister spurte hva de kunne forvente fra den da 19 år gamle jærbuen som hadde herjet i østerriksk toppserie og Champions League. Kunne han prestere i en av Tysklands største klubber umiddelbart? Det virket ikke som de hadde særlig tro på det, men svaret fikk de allerede i den første seriekampen.

18. januar ankom Haaland WWK Arena i Augsburg sammen med sine nye lagkamerater. I nesten en time slet Borussia Dortmund stort og havnet under 1–3. På benken satt Haaland. Daværende trener Lucien Favre (64) visste litt om hvilke kvaliteter nordmannen var i besittelse av, og byttet ham inn etter en snau time, men den høflige sveitseren hadde trolig ikke engang drømt om hvilken innflytelse Haaland ville ha.

Bare 20 minutter senere hadde jærbuen scoret tre mål. Borussia hadde gått fra 1–3 til 5–3. Lagkameratene så sjokkerte ut. Favre smilte og lo. De tyske journalistene ristet på hodet og konstaterte at Bundesliga hadde fått en ny stjerne.

Etter matchen kom Haaland til pressesonen med kampballen under armen. Den skulle han gi til pappa Alfie. Beskjedent beskrev han opplevelsen på en måte andre også kunne kjenne seg igjen i:

«Det var ganske sykt!»

Litt over to år senere spilte Haaland det som trolig er en av hans siste kamper for Borussia Dortmund i Mainz tidligere denne uken. Han er for lengst etablert som en av verdens beste spillere og ønsket av storklubber som Real Madrid, Manchester City og Barcelona.

– Det er spinnvilt hvor mye han betyr for laget. Når han ikke spiller, har laget offensive utfordringer. Når han forlater Borussia til sommeren, får laget et problem, sier Patrick Berger til VG.

BORUSSIA DORTMUND-KJENNER: Patrick Berger jobber daglig med klubben. VG snakket med Sport 1-reporteren i Mainz.

Tyskeren har fulgt nordmannens tid i klubben som reporter for Sport 1. Haalands karriere i gult har inneholdt flere store øyeblikk. Hat tricket mot Augsburg ble fulgt opp av et nytt Haaland-show i hjemmedebuten foran over 81.000 tilskuere en uke senere.

Deretter herjet unggutten med superstjernene i Paris Saint-Germain i Champions League.

– Haaland er en spiller alle supportene i Dortmund vil huske for alltid – og de vil huske ham med et smil, sier Berger.

Totalt har Haaland scoret 80 mål på 81 kamper for gultrøyene. Hadde det ikke vært for skadeproblemer denne sesongen, ville antallet trolig vært enda høyere.

– Han vil forlate klubben med en stor arv. Det er ingen andre spillere i BVB-historien som kan vise til like mange mål på samme antall kamper, mener Berger.

Alfred Preissler, som gikk bort 82 år gammel i 2003, er den mestscorende spilleren i Borussia-historien med 174 mål i løpet av 11 sesonger på 1940- og 50-tallet.

Aller helst skulle den lidenskapelige fansen sett Haaland ta rekorden.

– De vil jo at han skal elske Dortmund og bli her ut karrieren, sier Dirk Krampe til VG.

Han er kommentator for lokalavisen Ruhr Nachrichten og har jobbet med klubben de 14 siste årene. Tyskeren forteller at fansen er fortvilet over at Haalands tid i byen ser ut til å nærme seg slutten.

– Han er jo en fantastisk angriper og en fyr med utstråling. Det er trist for supportene når de ser en spiller som ønsker seg til en annen klubb. Derfor syns jeg også at det er vanskelig å si hvordan han vil bli husket.

BORUSSIA DORTMUND-KJENNER: Dirk Krampe er den tyngste kommentatorstemmen i Dortmund.

Samtidig opplever ikke Krampe det som noen overraskelse at det går mot et Haaland-salg. Tyskeren mener klubbledelsen har vært innforstått med at det ville skje helt siden overgangen i 2020. Da signerte nordmannen på en kontrakt som inneholdt en utkjøpsklausul på rundt 750 millioner kroner.

Dét er en klausul som en rekke andre klubber ønsker å aktivere til sommeren.

– Det er spørsmål om fremtiden hans hver dag, uke etter uke, men klubben visste da de kjøpte Erling at han ikke ville være her lenger enn to år. Klubben har også tidligere vist at de har klart å håndtere situasjoner som dette. I 2014 måtte de erstatte Robert Lewandowski, og det lyktes de med, sier Krampe, som er klar på at livet i Dortmund vil gå videre også uten Haaland, men at det vil bli et sårt øyeblikk for supporterne den dagen nordmannens tid i klubben er over.