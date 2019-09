Viking flyter på en medgangsbølge av de sjeldne når Mjøndalen gjester SR-Bank Arena mandag kveld.

Laget står med fire seirer og to uavgjorte i serien etter at de sist tapte 1-2 for Bodø/Glimt på bortebane 11. august. I tillegg har de avansert til semifinalen i cupen. Selv om det er en luke opp til fjerdeplassen, har laget mye å spille for foran sesongens åtte siste seriekamper.