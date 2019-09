I ettermiddag publiserte Odd på deres hjemmesider at de har signert tidligere TUIL- og TIL-spilleren Elias Skogvoll, som denne sesongen har spilt for 2. divisjonsklubben Mjølner. Avtalen er gjeldende fra 1. januar 2020 og strekker seg på to år.

Elias Skogvoll er naturlig nok meget fornøyd med toårskontrakten med Odd.