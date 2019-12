Bruno Henrique la opp til to mål og stanget selv inn ledermålet da Flamengo vendte til 3-1-seier over saudiarabiske Al Hilal i semifinalen i klubb-VM fotball.

Den brasilianske Copa Libertadores-vinneren lå under ved pause, men var klart best i 2. omgang og er klar for finale mot enten Liverpool eller Monterrey. Finalemotstanderen blir klar onsdag kveld.

Al Hilal, som nylig vant den asiatiske mesterligaen for tredje gang med seier over japanske Urawa Reds i finalen, framsto som det beste laget i første omgang og gikk fortjent til pause med ledelse etter scoring av Salem Aldawsari i det 18. minutt.

Det skjedde etter flott pasningsspill som åpnet Flamengo-forsvaret. Sebastian Giovinco spilte høyreback Mohammed Alburayk fram på siden, og han slo oppskriftsmessig skrått ut i feltet der Salem kunne avslutte uhindret. Ballen endret litt retning på Rodrigo Cano, og keeper Diego Alves strakte seg forgjeves etter den.

Da hadde Al Hilal allerede hatt en eventyrlig sjanse da Bafetimbi Gomis skjøt over tomt mål på keeperreturen etter Salem Aldawsaris skudd. Foranledningen var et soloraid av Gustavo Cuellar.

Flamengo-trener Jorge Jesus kjenner Al Hilal godt, for det var hans forrige arbeidsgiver, men den brasilianske storklubbens spillere virket likevel uforberedt på motstanderens kvaliteter. Lagets beste mulighet i første omgang kom da Bruno Henrique brukte farten på et framspill og var i ferd med å skyte alene med keeper da Alburayk kastet seg fram og taklet ham.

Hassan Ammar, AP / NTB scanpix

Fort gjort

Pausepraten så ut til å ha hjulpet, for det var et skarpere Flamengo som kom på banen til den andre omgangen, og det tok bare tre minutter før det sto 1-1. Bruno Henrique fikk et flott gjennomspill, og denne gang lurte han samtlige motspillere da han fintet skudd og sentret til Giorgian De Arrascaeta, som kunne bredside ballen i tomt bur.

Kampen sto og vippet inntil det 78. minutt. Da brøt Flamengo gjennom på høyresiden igjen. Innbytter Diego, som hadde vært på banen bare noen minutter, spilte fram Rafinha. Den tidligere Bayern München-stjernens innlegg ble møtt ved nærmeste stolpe av Bruno Henrique, som stanget ballen i nettet. Keeper Abdullah Almuaiouf var feilplassert og sjanseløs.

Fire minutter senere ble kampen punktert, og igjen var Bruno Henrique i begivenhetenes sentrum. Han brøt gjennom på venstresiden og prøvde å finne Gabriel Barbosa foran mål. Så langt kom ikke ballen, for Ali Albulayhi sleivet den i eget mål i et forgjeves forsøk på å klarere.

Hassan Ammar, AP / NTB scanpix

Liverpool igjen?

Kvelden som startet så bra for Al Halil endte i skuffelse og frustrasjon da André Carillo fikk direkte rødt kort da han bommet på ballen og taklet en motspiller rett på leggen. Flamengo trygget uten problemer seieren.

Rio de Janeiro-klubben vant Copa Libertadores for annen gang med seier over argentinske River Plate i finalen. Etter den første seieren i 1981 ble det seier også i den interkontinentale finalen mot Liverpool (3-0 i Tokyo). Lørdag kan det bli ønskereprise mot samme klubb i VM-finalen, men da må Jürgen Klopps lag først ta seg av mexicanske Monterrey i onsdagens semifinale.

Tidligere tirsdag revansjerte Espérance Tunis seg for tapet mot Al Hilal i forrige runde og gjorde kort prosess med vertsnasjonen Qatars representant Al Sadd i kampen om 5.-plass. Hamdou Elhouni noterte hattrick i 6-2-seieren, mens Anice Badri scoret to ganger og Sameh Derbali en.

Hjemmelaget reduserte to ganger på straffespark, men var aldri i nærheten av å gjøre kampen spennende etter å ha kommet under 0-2 før det var spilt et kvarter.