Jeg har nevn trenere i moderklubben Sunde samt i Vidar som betydde mye for min utvikling i unge år. Her kommer min historie om de andre sjefene jeg har møtt på min vei.

Som oftest er disse i et tospann, men det finnes også ensomme ulver. Jeg har alltid hatt mest sansen for lagarbeid, trenere som lærer av hverandre og kan være en rettesnor for sin kollega.