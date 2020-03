Fem snakkiser etter byoppgjøret: «Viste hvorfor TIL må hente ham allerede nå»

TIL - TUIL 2–0

TILs første sjanse kom fra 11-metersmerket da Daniel Berntsen ble felt og Brage Berg Pedersen satt ballen sikkert i mål i det 24. minutt.

1. Sebastian Tounekti

17-åringen startet på benken og varslet like før helgen at dette etter all sannsynlighet ble hans siste kamp for TUIL og at han i løpet av helgen vil ta en avgjørelse om han skal spille for TIL eller Bodø/Glimt. Mange av de oppmøtte på Alfheim hadde nok et ekstra godt øye til Tounekti som kom inn til 2. omgang for å se om spilleren som TIL har jobbet i månedsvis for å overtale, om han er så god som klubben vil ha det til. Og det viste han seg å være da han ble spilt flott igjennom og curlet inn 2–1-redusering iskaldt i kampens 87. spilleminutt!

2. Må stå kampen ut

TIL slet voldsomt i de bakre rekker i fjor, men gjorde en god figur bakover mot 2.-divisjonslaget TUIL. Slapp til kun én stor mulighet, dobbeltsjansen til Sandbukt og Løvland tidlig i 1. omgang, og én corner i kampens første 80 minutter. Men siste 10 kom TUIL flere ganger. Først Brian Stangnes Kjeldsberg som nesten kom alene igjennom, så Sebastian Tounekti som dro seg elegant fri og reduserte 2–1, før samme mann kom til muligheten til 2–2. Godt for Gutan at det enda er en måned igjen til sesongstart.

Fakta: KAMPFAKTA Treningskamp, Alfheim stadion, lørdag 7. mars: TIL 2 (1) TUIL 1 (0) Mål: 1–0 (24) Brage Berg Pedersen, 2–0 (65) Eric Kitolano (Sigurd Grønli), 2–1 (87) Sebastian Tounekti Sjanser: 4–3 Cornere: 8–1 Kort: Ruben Yttergård Jenssen, TIL. Dommer: Kristian Kristiansen, Bakkeby IK.

3. Solide Sakarias

Sakarias Opsahl som er på lån fra Vålerenga denne sesongen, viste at han blir en viktig spiller for Gutan i år. Lett i steget, fint driv og en meget solid fot, gjør at han tilfører dette TIL-laget mye. Mange synes nok allerede det er synd at TIL ikke har sikret seg opsjon på spilleren.

4. Opprykkskandidater?

I moderne tid har TIL og TUIL alltid vært favoritter til å gå rett opp på første forsøk når de har spilt i henholdsvis 1. og 2.-divisjon. Begge lagene har nok litt å rette på før sesongstart, men Dalingan viste seg frem, har mange unge spillere og er kanskje sterkere enn man hadde trodd. TIL på sin side må lykkes i spissjakten dersom de skal rykke opp.

5. Spissjakten

Selv om Brage Berg Pedersen scoret fra 11-mertersmerket, så må TIL ha inn minst én angrepsspiller til. Gutan skapte ikke mange sjanser og trenger å få inn en spiss som kan bøtte inn tosifret antall mål. Det er under en måned til seriestart og brikkene må falle på plass raskt.