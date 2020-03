Sørloth fortsatte storspillet og scoret da Trabzonspor tok første stikk i semifinalen

Dermed fortsetter den utleide Crystal Palace-spissens forrykende målform. Han har scoret 19 mål på 23 seriekamper for klubben som er med for fullt i kampen om seriegull, og han er nå oppe i fire cupmål.

Trabzonspor har leid Sørloth for denne sesongen med en kjøpsklausul på 6 millioner euro. Ifølge lokalavisen Karadeniz Gazete har selveste Real Madrid og tre Premier League-klubber den siste tiden uttrykt ønske om å hente nordmannen i sommer.

Trabzonspor var på vei mot 2-0-seier, men Vedat Muriqis redusering på et hjørnespark i det 82. minutt sørget for at det er full spenning før returkampen i Istanbul 21. april.

Utnyttet forsvarsfeil

Etter en sjansefattig første omgang foran om lag 30.000 hjemmetilhengere i Trabzon tok det bare noen sekunder av den andre omgangen før Sørloth sendte hjemmelaget i ledelse.

Hjemmelagets midtstopper Simon Falette måtte ut med skade før det var spilt ti minutter etter en duell med José Sosa, og han ble sendt til sykehus for videre undersøkelser. Inn kom Tolgay Arslan, og samspillet mellom ham og makker Jailson haltet. Sørloth utnyttet en misforståelse, stjal ballen og scoret alene med keeper Altay Bayindir.

Gjestenes keeper hadde irritert seg over Sørloth gjennom den første omgangen og flere ganger klaget over at den norske spissen var for røff ved faste situasjoner.

Store sjanser

Målet innledet et forrykende Trabzonspor-press som kunne gitt flere scoringer.

I det 50. minutt hadde innbytter Guilherme sjansen til å doble ledelsen, men keeper reddet hans avslutning fra kort hold. Minuttet senere fikk Anthony Nwakaeme ballen i mål, men scoringen ble annullert for offside.

I stedet kom 2-0-målet i det 66. minutt, da venstreback Filip Novak scoret etter forarbeid av Celeb Ekuban.

Mehmet Ekici kom til gjestenes unnsetning. I det 81. minutt tvang han frem et hjørnespark med en hard avslutning fra distanse. Han tok selv corneren og fant hodet til Muriqi, og spissen nikket inn reduseringen som skapte full spenning i kampen om finaleplass.