Sett med hordalandske øyne var det mye å juble for på Nadderud søndag kveld. Brann vant og slo tilbake etter det pinlige hjemmetapet for Ranheim en uke tidligere. Veton Berisha scoret endelig sitt første mål. Og, Brann holdt nullen for første gang denne sesongen.

– Det var deilig. Fantastisk deilig, faktisk, sier Håkon Opdal, keeperen som fikk æren av å stå for årets første Brann-kamp uten baklengsmål.