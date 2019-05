Denne bloggen ble skrevet og publisert før Moldes hjemmekamp mot Ajax i Europa League i 2015.

MOLDE: Våren 1999 var MFK på treningsleir i Nederland. Vi skulle møte Vitesse Arnhem og Ajax i treningskamper. Trener Erik Brakstad hadde sett for seg et reservepreget Ajax, og et sterkere Vitesse dagen etter. Derfor sendte han en rekke unggutter på banen for å møte det nederlandske storlaget.