Nest-Sotra – Sogndal 1–0

ÅGOTNES: Nest-Sotra trengte en seier mot Sogndal, etter tap mot både Start og Sandefjord i de to siste kampene. Og det var en tydelig lettet Nest-Sotra-trener som til slutt kunne juble for tre poeng, etter at Sogndal hadde satt hjemmelaget under betydelig press de siste minuttene.