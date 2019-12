Gratulerer Viking med en meget fortjent 5. plass i årets sesong. Dere har gjort alle eksperters dom til skamme. Den gjengen kan herved bare benkes.

Med offensiv tilnærming til alle kamper har dere skapt en fantastisk ramme på vår hjemmebane. Et og annet feilskjær lever vi godt med når summen samlet er til de grader positivt. Nå frykter motstanderne våre menn. Fortet blir tettere og tettere. For et herlig steg laget samlet har tatt. For et sammensveiset lag dere har skapt. Bølgen tas.