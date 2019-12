HAUGESUND: Han går ned en av gatene bortenfor Haugesund stadion, i byen han har vokst opp i. Området kjenner han som sin egen lomme.

– Dette er trygg grunn, sier Martin Samuelsen kontant da Aftenposten spør ham om hvorfor han valgte å reise hjem før denne sesongen.

Det er mange år siden han kunne kalle vestkystbyen for sitt hjem. Kun 14 år gammel kastet han seg ut i den kyniske og brutale fotballverdenen. Da dro han til Manchester Citys ungdomsakademi. 18 år gammel dro han videre til West Ham i London.

Åtte år etter at han dro hjemmefra, kjente 22-åringen at han måtte tilbake til tryggheten.

– Etter mange år med usikkerhet og manglende tillit, føltes det rett og godt å komme hjem, forteller han.

I høst har han vært Haugesunds beste spiller. Han ble den store helten med scoring mot Odd i NM-semifinalen. Søndag spiller Samuelsen og lagkameratene om klubbens første trofé noensinne.

Da er det cupfinale mot Viking på Ullevaal stadion i Oslo.

Fakta: Martin Samuelsen Født: 19. april 1997 Moderklubb: Djerv 1919 Klubber: Djerv 1919, Vard Haugesund, Manchester City, West Ham, Peterborough (utlån), Blackburn (utlån), Burton Albion (utlån) VVV-Venlo (utlån), Haugesund (utlån) Landslaget: 3 kamper/1 mål For Haugesund i år: 28 kamper/6 mål

Tekstmelding-myten

Han kom tilbake til Haugesund for å få karrieren på rett kjøl igjen. Ser man på Samuelsens CV, skulle man nesten tro han var godt oppe i 30-årene.

Den voksne 22-åringen har allerede rukket å være i klubber som nevnte Manchester City og West Ham, men også Peterborough, Blackburn, Burton Albion og VVV-Venlo.

Da han høsten 2016 kom inn fra benken og scoret sitt første landslagsmål mot San Marino på Ullevaal stadion, trodde de fleste at en ny norsk fotballstjerne var i emning.

Kun noen måneder i forveien hadde han nærmest rundspilt Premier League-klubben West Bromwich på egen hånd i FA-cupen for Peterborough. Flere medier hevdet at Darren Fletcher, tidligere Manchester United-helt og daværende klubbkaptein hos West Bromwich, var blitt så imponert at han sendte Samuelsen en melding etter kampen der det sto «Vi snakkes i Premier League».

– Det er bare en myte. Jeg fikk aldri noen melding fra Fletcher. Jeg har ikke peiling på hvor det kom fra. Jeg har bare lest det en plass, sier Samuelsen.

– Lureste jeg kunne gjort

Men så kom nedturen.

Samuelsen slet benken og fikk lite tillit. 22-åringen ble lånt ut til klubb etter klubb uten at situasjonen bedret seg noe særlig.

– Det er noen ting jeg angrer på, men samtidig er jeg glad for at jeg er der jeg er nå, erkjenner han.

Samuelsen blir stadig spurt om hvorfor han ikke slo til i England. Han har levd med et stort press og høye forventninger i en årrekke. Det har ikke vært lett.

Til slutt så han seg nødt til å ta et steg tilbake.

– Det er nødvendig av og til. Jeg føler det er sportslig sett et steg tilbake, men for kropp, sinn og sjel kunne jeg ikke gjort noe lurere, forteller han.

Familien ble redningen

Likevel var det ikke «bare» å vende hjem uten videre. Jostein Grindhaug og resten av trenerteamet i Haugesund var lenge usikre på om Samuelsen var rett mann for laget.

– Det var mye diskusjon om vi skulle gå for Martin. Det kunne blitt en gedigen nedtur. Han hadde ikke fått det helt til i store klubber, så skulle han hjem, og det kunne strande her også. Da hadde det vært vanskelig for Martin å komme seg opp igjen, forteller Grindhaug.

Den karismatiske treneren forteller om hva som møtte ham på starten av sesongen.

– Martin kom her med lite selvtillit og var dårlig trent. Han har brukt tid, men nå er han en helt annen utgave av seg selv, sier han.

Selv er Samuelsen overbevist om hva som er årsaken til at han nå får ut potensialet sitt. I Haugesund har han personer rundt seg som virkelig bryr seg om ham.

– Det er familie. Hjemme ditt er der familien din er. Jeg har søsken, onkelunger, besteforeldre og får masse kjærlighet. Det er viktig og godt, sier han.

Takker Grindhaug

22-åringen snakker varmt om treneren som tok ham inn i varmen. Aller mest har han satt pris på Grindhaugs ærlighet. Han får ros når han fortjener det, men det smeller også når sjefen er misfornøyd. Tilliten ønsker Samuelsen å betale tilbake i form av gode prestasjoner.

– Er det noen grep som er blitt tatt for at du nå er tilbake i toppform?

– Ja, det er jo det, men vi har ikke så god tid at vi kan gå gjennom alle, sier han med et lurt smil.

Han tar seg en tenkepause, før han fortsetter:

– Det er en sum av det å være hjemme med familie og det å være i gruppen som er veldig sammensveiset og fin. Det er andre ting også, men det er det viktigste, forteller han.

Samuelsen er fortsatt under kontrakt med West Ham. Den går ut til sommeren. Grindhaug håper å se ham i Haugesund også neste år.

– Hvor langsiktig tenker du nå?

– Frem til søndag, svarer unggutten bastant.

Cupfinale er høydepunktet

En av de siste treningsøktene før sesongens viktigste kamp står for tur. På gressbanen utenfor Haugesund sentrum er intensiteten høy.

– Strålende, Martin! roper trener Grindhaug.

Under spilløkten har Samuelsen nettopp løpt seg fri fra forsvaret. Alene med keeper, fra kloss hold, smeller han ballen i nettveggen. Unggutten river av seg luen i frustrasjon.

– Det er bra jobbet! smeller det igjen fra sidelinjen.

Men selv er ikke unggutten fornøyd. Han ser alltid etter ting som kan gjøres bedre.

Søndag er det viktigere enn noen gang at alt utføres perfekt. Cupfinalen mot Viking på nasjonalarenaen i Oslo blir karrierens høydepunkt, mener Samuelsen.

– Alt er jo relativt, men det er min første mulighet til å vinne noe skikkelig. Så jeg vil si det er høydepunktet.