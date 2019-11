NFF-topp tar selvkritikk i pyrodebatten

– Vi har nok ikke hatt god nok dialog rundt disse problemstillingene, dette fenomenet og supporterklubbene de siste par årene. Der må vi bli bedre.

Ordene kommer fra Pål Bjerketvedt, generalsekretær i NFF, som på spørsmål fra NTB erkjenner at de ikke har håndtert blussdebatten godt nok.

Nå har imidlertid forbundet tatt grep og tatt initiativ til å nedsette en prosjektgruppe som skal jobbe sammen om temaet. Gruppen består av representanter fra Norsk Supporterallianse, klubbene, supporterkoordinatorer, Norsk Toppfotball og Norges Fotballforbund.

– De skal jobbe med muligheter og begrensninger, ha kontakt med myndigheter, diskutere supporterkultur og pyrokultur i en litt større sammenheng, for å skape attraktive arrangementer og for å få publikum på kamp, sier NFF-toppen.

Fredrik Hagen / NTB scanpix

«Hater NFF»

Debatten om bruk av pyro har tatt av de siste ukene, og i løpet av de siste rundene i Eliteserien ble det brukt bluss og pyroteknikk på blant annet Lerkendal, Åråsen og på Vålerengas hjemmebane.

Ved et par anledninger har kamper blitt stoppet på grunn av pyrobruk.

Også under EM-kvalifiseringskampen mot Færøyene 15. november ble det tent et stort antall bluss på tribuneseksjonen bak det ene målet på Ullevaal. Det var en markering i debatten om bruk av pyroteknikk på norske fotballtribuner, og det ble sunget «hater, hater NFF».

På spørsmål fra NTB om hvordan han oppfatter stemningen mellom NFF og den harde kjernen av supportere, svarer Bjerketvedt:

– Dette er en diskusjon som pågår i alle klubber. Det er litt roligere nå en det var for et par tre uker siden, men så er supportermiljøene en mangeartet gruppe i seg selv, så det er et krevende og engasjerende tema.

NFF i skvis

Regelverket sier at bluss og pyro kun er tillatt på indre bane og på første rad i kontrollerte former. Enkelte av supporterne ønsker bruk av pyro også høyere på tribuneseksjonene.

– Er dere i en skvis mellom regelverk og supporternes krav?

– Dette er et av de temaene som arbeidsgruppa vil se på. Men uansett er det noen begrensninger som ikke fotballforbundet, UEFA eller FIFA setter, men som myndighetene setter. Men hvordan balansen mellom lovverk, myndigheter og muligheter går, det må vi få et svar på, sier Bjerketvedt som også sender et lite stikk til myndighetene.

– Samtidig så har myndighetene sendt ut litt uklare signaler om hva som egentlig er mulig, og ikke mulig. Det må vi også ha klarere svar på.

Overraskende melding

NFF-toppen sikter blant annet til pressemeldingen som Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sendte ut 6. november om bruk av fyrverkeri og bluss på norske fotballtribuner.

«Det er forbudt for publikum å bruke bluss på norske fotballbaner. Forbudet gjelder både for fyrverkeriprodukter ment til underholdning og pyrotekniske produkter ment til nødsignal», het det i pressemeldingen fra DSB.

I etterkant sa generalsekretæren at meldingen kom overraskende på fotballforbundet, og skapte full forvirring om hva et slikt forbud betyr.

Selv om en prosjektgruppe nå er satt ned ønsker ikke Bjerketvedt å love noe som helst før sesongstart neste år.

– Jeg vil ikke foregripe det nå, men jeg vil si at det viktigste er at vi har en ordning som flest mulig kan leve med, innenfor de rammene vi har diskutert.

– Skal vi få til omforente og gode løsninger for et stort flertall, må vi starte det arbeidet nå, sier generalsekretæren.