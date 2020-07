«Ingen» har hørt om henne, men Klopp gir Mona (35) mye av æren for Liverpools suksess

Sommeren 2016 gjorde Liverpool tre viktige signeringer på veien mot ligagull i 2020. Den siste av dem, har du trolig aldri hørt om.

Liverpool har hatt stor suksess etter at Mona Nemmer (innfelt) kom til klubben. ANDREW YATES / Reuters

Etter at Sadio Mané i 2015/2016-sesongen hadde scoret elleve mål og hatt syv målgivende pasninger for Southampton, åpnet Liverpool lommeboken for å sikre seg senegaleserens underskrift.

De røde bladde også opp for å sørge for at Georginio Wijnaldum kjørte sitt flyttelass de tre timene det tar fra Newcastle til Liverpool.

Den tredje signeringen ble ikke presentert før klubben var i gang med sesongoppkjøringen, og skulle ikke bidra direkte på banen.

Hun heter Mona Nemmer.

Mona Nemmer (t.v.) får mye skryt for jobben hun har gjort i Liverpool. ROB STOTHARD / The New York Times

– Vi hadde alltid øl på bussen

At hva en idrettsutøver spiser og drikker kan være viktig for vedkommendes prestasjoner, er ikke lenger noen hemmelighet.

I engelsk fotball er tidligere Arsenal-manager Arsène Wenger en av dem som får æren for det. Da han kom til London-klubben fra japanske Nagoya Grampus i 1996, var en av tingene franskmannen gjorde å sette ernæring i fokus. Spillere som før hadde spist det de ville, lærte å spise riktig, fortalte Ian Wright nylig i BBCs Match of the Day.

På den tiden var også spillerne i Liverpool vant til å spise det de ville. Heller ikke fra klubbens side var fokuset på ernæring spesielt stort på 1990-tallet, røper Jan Mølby i et intervju med The Athletic.

– Vi hadde fire valg i 1990. Det var kylling og poteter, «fish and chips», pai og poteter eller pølser og poteter. Ronnie (Moran, trener i støtteapparatet) skrev ned hva vi ville ha, og etter hver bortekamp stoppet vi og hentet maten til hjemturen, forteller Mølby.

– Det var påfyllet den gangen. Vi skyllet det ned med noen flasker med øl. Vi hadde alltid noen flasker med øl på bussen, sier han.

Jan Mølby (venstre), i duell med Arsenal-ving Charlie Nicholas i 1984. Under hans tid gikk det i øl etter kamp. AP

Jobbet med Guardiola

Da Mona Nemmer ble hentet til Liverpool sommeren 2016, ble hun klubbens første ernæringssjef. Hun kom fra Bayern München, hvor hun hadde jobbet sammen med Pep Guardiola i tre år.

Jürgen Klopp ventet noen dager med å presentere henne for spillerne på Liverpools treningsleir i Palo Alto i California. Han lot henne heller jobbe i noen dager, i håp om at det skulle rydde unna en eventuell skepsis de kunne ha møtt den nyansatte med.

Da han introduserte dem for Nemmer, var jobben allerede gjort.

– De spiste fantastisk mat. Det var førsteinntrykket de hadde fått, så de fulgte med, minnes Klopp i et intervju med The New York Times.

– Du ser dem ikke i offentligheten, men de spiller en stor rolle, sier Klopp om Nemmer. Phil Noble / Reuters

En av årsakene til at Liverpools tyske manager valgte å hente Nemmer til Anfield, var at spillerne hadde klaget på maten.

– I mitt første år i Liverpool var ikke maten etter kampene bra. Flere av guttene rørte den ikke. Det var langt fra ideelt, for næring etter kamp er veldig viktig, skriver James Milner i boken Ask a Footballer.

Nå har Nemmer ansvaret for hva spillerne får i seg etter en kamp.

På treningsanlegget Melwood er hun ansvarlig for kokkene og innkjøp av råvarer. Menyen avhenger av om hvor mange dager det er til kamp. Hun bestemmer også hva som serveres på bussen på vei hjem fra en bortekamp. Det går neppe i «fish and chips» og øl.

I garderoben på Melwood står det nå en juicedispenser, slik at spillerne kan få i seg næring rett etter trening. På Anfield har Nemmer fått bygget et kjøkken vegg i vegg med garderoben, slik at de riktige måltidene kan tilberedes umiddelbart etter kamp.

Sadio Mané og Georginio Wijnaldum har levert på fotballbanen for Liverpool. PHIL NOBLE / REUTERS

Fakta Dette er Mona Nemmer * Fra Tyskland * Har vært ernæringssjef i Liverpool siden 2016 * Har tidligere vært kokk for Bayern München og ernæringsspesialist for de tyske ungdomslandslagene * Lager skreddersydde menyer for hver eneste spiller * Blir ofte trukket frem som en av de mest verdsatte personene på Melwood (Liverpools treningsanlegg) av både spillere og manager Jürgen Klopp Vis mer

Tilbyr kurs i matlaging

Alt som er knyttet til ernæring, optimaliseres for hver spiller avhengig av faktorer som spillerens fettprosent, forbrenning, kroppstype og posisjonen spilleren har på banen.

Om spillerne vil lære å lage maten selv, tilbyr Liverpool kurs i matlaging. Det er også åpent for spillernes partnere.

Derfor er det kanskje ikke så rart at enkelte i Liverpool ser på Nemmer som en morsfigur, ifølge veteranen Adam Lallana.

Da fotballen i England ble satt på pause mens koronapandemien herjet landet som verst, sendte Nemmer spillerne daglige menyer og oppskrifter via meldingstjenesten Whatsapp, slik at de skulle kunne spise som normalt i det som også for dem var en ellers usikker tid.

– Hadde vi ikke hatt Mona Nemmer under «lockdown», er jeg ganske sikker på at flertallet av spillerne våre hadde sultet i hjel, fleipet Klopp under pressekonferansen før kampen mot Brighton nylig.

Fordi de nybakte Premier League-mesterne kun får 40 medaljer å fordele på spillere, støtteapparat og andre i klubben, er det ikke sikkert Nemmer får en medalje å vise til for strevet.

Klopp er likevel klar på hvor viktig hun er for Liverpools suksess.

– Du ser dem ikke i offentligheten, men de spiller en stor rolle.