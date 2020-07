Sheffield United kan på sin side blande seg inn i kampen om Champions League-plass igjen. Med seier her, vil de være to poeng bak Leicester.

Sheffield United kan på sin side blande seg inn i kampen om Champions League-plass igjen. Med seier her, vil de være to poeng bak Leicester.

Leicester må klare seg uten to viktige forsvarsspillere. Söyüncü er suspendert resten av sesongen etter sitt røde kort i forrige kamp, mens Chilwell er skadet.

Leicester må klare seg uten to viktige forsvarsspillere. Söyüncü er suspendert resten av sesongen etter sitt røde kort i forrige kamp, mens Chilwell er skadet.

Han kan få hjelp av en landsmann, Sander Berge starter for Sheffield United.

Han kan få hjelp av en landsmann, Sander Berge starter for Sheffield United.

DEL