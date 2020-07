Engelsk dommer bryter 119 år gammel erkebritisk tradisjon

Anthony Taylor skal dømme FA-cupfinalen mellom Arsenal og Chelsea 1. august. Det er 119 år siden sist en dommer dømte sin annen finale i turneringen.

Anthony Taylor skal dømme FA-cupfinalen i fotball for annen gang. Det er 119 år siden forrige gang en dommer fikk den æren. HANNAH MCKAY / X03696





Å dømme FA-cupfinalen er normalt en ære som blir en dommer til del bare én gang i karrieren. FA-cupen er verdens eldste klubbturnering, og bare sju mann har dømt finalen flere enn en gang. Den forrige var Arthur Kingscott i 1901.

Taylor var finaledommer også i 2017. Finaleklubbene var de samme som i år, da Arsenal slo Chelsea 2–1.

Fotballforbundets avgjørelse om å oppnevne Taylor begrunnes i at kampen på grunn av viruspandemien spilles uten tilskuere, og at man ikke vil snyte finaledommerens familie for å være til stede eneste gang han dømmer finalen.

– En stor del av opplevelsen er muligheten til å dele den største kamp man kan dømme i engelsk fotball med familie, venner og alle som har spilt en rolle på den lange veien mot en slik ære. Dessverre blir årets finale annerledes, og derfor sluttet vi at det ville være urettferdig å oppnevne en som ikke har gjort dette før. Derfor får Anthony Taylor sin annen finale, sier dommersjef David Elleray til thefa.com.