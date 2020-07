Etter åtte år har situasjonen endret seg: Nå er han Ranheims nye keeperyndling

Magnus Rønnekleiv Lenes har utkonkurrert keeperprofil Even Barli.

RANHEIM: Even Barli har voktet buret for Ranheim siden 2012 og står med over 250 kamper for klubben. Nå er det konkurrenten Magnus Rønnekleiv Lenes som nyter tillit i fjæra.