Rosenborg-legen: – Jeg er alvorlig bekymret

Det vil få store konsekvenser om en RBK-er får påvist korona. For Rosenborg. For Eliteserien. Og for Europaligaen.

Reidar Due sier klubben tar alle mulige forholdsregler. RBK følger også korona-protokollene til NFF og Uefa til punkt og prikke. Likevel medgir RBK-legen at situasjonen preger ham.