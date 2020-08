Terlands drømmescoring rotet bort: – Vi klarer det igjen

Motgangen vil ingen enda ta for Klepp og mot Avaldsnes var det tredje strake tapet et faktum, etter at gjestene snudde fra 0–1 til 2–1 på Klepp stadion.

26. aug. 2020 21:50 Sist oppdatert nå nettopp

Klepp - Avaldsnes 1–2 (1–0)

KLEPP STADION: Etter et bittert tap i Bergen forrige helg, var det et revansjesugent Klepp-lag som tok imot Avaldsnes til rundens TV-kamp på NRK onsdag kveld. De siste sesongene har Klepp hatt veldig god kontroll på Avaldsnes. Før oppgjøret sto Klepp med kun ett tap på de siste syv oppgjørene mellom lagene.