RB-børsen: – Viste godt gammelt 2018-nivå etter pause

Molde-spillerne leverte en knallsterk andreomgang i Slovenia, og snudde kampen. Flere av spillerne belønnes derfor med gode karakterer på RB-børsen.

Nå nettopp

Det måtte en real omstilling til i pausen for Molde-laget, som kom ut revitaliserte i andreomgang og sikret avansement. Etzaz Hussain og Leke James sørget for 2-1-seier borte mot Celje onsdag kveld. Tre spillere får karakteren 7, men det er Eirik Hestad, arkitekten bak 2-1-scoringa, som vurderes som Moldes beste. Like bak følger Magnus Wolff Eikrem og Kristoffer Haugen.

Her er vår vurdering av Molde-spillernes innsats: